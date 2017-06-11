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Собака смотрит фильм ужасов и реагирует точь-в-точь как человек
12.06.2017 09:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы еще не видели фильм «Заклятие», то скорее всего вы будете смотреть его, закрывая глаза ладонями. Он действительно очень страшный. Или поинтересуйтесь впечатлениями у бульдога Халиси, которая недавно этот фильм посмотрела. Но поскольку Халиси – все же дама и мать, то она старалась сделать все возможное, чтобы защитить потенциальных жертв в фильме.
Хозяин Халиси объяснил это так: «Она действительно любит смотреть фильмы ужасов и всегда пытается защитить героев! Особенно Халиси волнуется, когда в опасности находятся дети, как вы видите на этом видео».
Комментаторам на YouTube понравилась реакция маленькой собаки. Один из них даже написал:
«Успокойся, собака. Я долгие годы завываю перед экраном, когда смотрю фильмы ужасов. Поверь, это не помогает. Герои все равно погибают».
Другой комментатор добавил:
«Это убедительное доказательство того, что герои фильмов ужасов менее умны, чем собаки. Не говоря уж о сценаристах».
А некоторые комментаторы выразили беспокойство по поводу самой Халиси:
«Бедную собачку будут несколько дней мучать кошмары по ночам».
Но, по крайней мере, Халиси искренне и самоотверженно пыталась помочь героям фильма.
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Если вы еще не видели фильм «Заклятие», то скорее всего вы будете смотреть его, закрывая глаза ладонями. Он действительно очень страшный. Или поинтересуйтесь...
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