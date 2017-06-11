Президент НОК Украины - о том, как попасть в международные организации

Бубка посетил Кубок Европы в беге на 10 километров, который прошел в Минске в минувшую субботу.



© Sputnik / Виктор Толочко Праздник спорта: как прошел Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров 30

В перерывах легенда спорта СССР успел рассказать Sputnik о том, почему в МОК и других спортивных организациях мало украинцев и о том, как "преломить" ситуацию.

"Как президент НОК Украины, я всегда стараюсь поддерживать и постоянно поднимаю вопрос, чтобы наши люди были в международных спортивных институтах. Но если ты состоишь в международной федерации, ты представляешь не только свою страну, ты представляешь спорт! Ты отвечаешь за все", — поделился Бубка.

Признал президент НОК Украины и то, что страна не может сегодня похвастаться представительством в спортивных организациях — нет знания языков и даже желания. Уверен он и в том, что никто не будет просто так стелить перед странами "красную ковровую дорожку" — за это нужно бороться.

Подробнее мнение члена МОК и президента НОК Украины Сергея Бубки на видео Sputnik.