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17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны
12.06.2017 13:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по местам, которые можно встретить в известных шедеврах кинематографа и анимации.
1. Арендель, «Холодное сердце»
Норвежский Неройфьорд послужил вдохновением для анимационного воплощения Аренделя, царства Эльзы, в диснеевском мультфильме «Холодное сердце».
2. Большой зал Хогвартса, «Гарри Поттер»
Большой зал церкви Христа в Оксфорде стал Большим залом Хогвартса в «Гарри Поттере».
3. Мордор, «Властелин колец»
Мордор из «Властелина колец» был снят в Национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии.
4. Королевская гавань, «Игра престолов»
Сцены из Королевской гавани в «Игре Престолов» изначально снимались в мальтийской Мдине. Боевые морские сцены позднее были сделаны в Дубровнике, Хорватия.
5. Остров, «Остаться в живых»
Этот популярный сериал был практически полностью снят в Оаху, Гавайи.
6. Дремучий Лес, «Винни-Пух»
Автор Александр Милн жил возле леса Эшдаун в Восточном Суссексе, именно этот лес и стал прототипом Дремучего Леса для историй о Винни-Пухе.
7. Вест-Эгг, «Великий Гэтсби»
Роскошный дом Джей Гэтсби находился в Вес-Эгг на Лонг-Айленде, его прототипом был замок Охека в Хантингтоне, Нью-Йорк.
8. Автомойка A1A, «Во все тяжкие»
Автомойка «Осьминог» в Альбукерке, Нью-Мексико, на экране стала автомойкой «A1A», на которой работал Уолтер Уайт. Нынче этот бизнес выкуплен компанией Mister Car Wash.
9. Дом Президента Сноу, «Голодные игры»
Исторический Лебединый Дом в Атланте, Джорджия, стал домом президента Сноу в фильме «Голодные игры: и вспыхнет пламя».
10. Пентос, «Игра престолов»
Свадьба Дейенерис с Кхалом Дрого в первом сезоне игра «Игры престолов» была снята возле скалы Лазурное окно на мальтийском острове Гозо.
11. Татуин, «Звездные войны»
Татуин, родная планета Люка Скайуокера, была снята в пещерном городе Матмата в пустыне Сахара, Тунис. Близлежащий тунисский район Татуин и дал кинематографической планете своё имя.
12. Окрестности Хогвартса, «Гарри Поттер»
Съемки возле хижины Хагрида в «Гарри Поттере и узнике Азкабана» были сняты в шотландской деревне Гленко.
13. Тардис, «Доктор Кто»
Знаменитая машина времени Доктора Кто обладает свои прототипом, который находится в Лондоне около станции метро Earl’s Court.
14. Аббатство Даунтон и одноименный фильм
Аббатство Даунтон – это замок Хайклер в типичной английской сельской местности.
15. Лос-Поллос Германос, «Во все тяжкие»
Это знаковое заведение из фильма «Во все тяжкие» на самом деле называется «Twister’s Burgers & Burritos» и находится в Альбукерке, штат Нью-Мексико.
16. Винтерфелл, «Игра престолов»
Замок Уорд в графстве Даун, Северная Ирландия – это и есть Винтерфелл из «Игры престолов».
17. Шир, «Властелин колец»
Хоббитский Шир из «Властелина колец» находится на горном склоне Матамата в Новой Зеландии. Рядом расположен паб Грин Драгон, в котором хоббиты встретились с Арагорном в «Братстве Кольца».
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Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по местам, которые можно встретить в известных шедеврах кинематографа и анимации. 1. Арендель, «Холодное...
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