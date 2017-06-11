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17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

12.06.2017 13:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по местам, которые можно встретить в известных шедеврах кинематографа и анимации.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

1. Арендель, «Холодное сердце»

Норвежский Неройфьорд послужил вдохновением для анимационного воплощения Аренделя, царства Эльзы, в диснеевском мультфильме «Холодное сердце».

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

2. Большой зал Хогвартса, «Гарри Поттер»

Большой зал церкви Христа в Оксфорде стал Большим залом Хогвартса в «Гарри Поттере».

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

3. Мордор, «Властелин колец»

Мордор из «Властелина колец» был снят в Национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

4. Королевская гавань, «Игра престолов»

Сцены из Королевской гавани в «Игре Престолов» изначально снимались в мальтийской Мдине. Боевые морские сцены позднее были сделаны в Дубровнике, Хорватия.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

5. Остров, «Остаться в живых»

Этот популярный сериал был практически полностью снят в Оаху, Гавайи.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

6. Дремучий Лес, «Винни-Пух»

Автор Александр Милн жил возле леса Эшдаун в Восточном Суссексе, именно этот лес и стал прототипом Дремучего Леса для историй о Винни-Пухе.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

7. Вест-Эгг, «Великий Гэтсби»

Роскошный дом Джей Гэтсби находился в Вес-Эгг на Лонг-Айленде, его прототипом был замок Охека в Хантингтоне, Нью-Йорк.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

8. Автомойка A1A, «Во все тяжкие»

Автомойка «Осьминог» в Альбукерке, Нью-Мексико, на экране стала автомойкой «A1A», на которой работал Уолтер Уайт. Нынче этот бизнес выкуплен компанией Mister Car Wash.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

9. Дом Президента Сноу, «Голодные игры»

Исторический Лебединый Дом в Атланте, Джорджия, стал домом президента Сноу в фильме «Голодные игры: и вспыхнет пламя».

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

10. Пентос, «Игра престолов»

Свадьба Дейенерис с Кхалом Дрого в первом сезоне игра «Игры престолов» была снята возле скалы Лазурное окно на мальтийском острове Гозо.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

11. Татуин, «Звездные войны»

Татуин, родная планета Люка Скайуокера, была снята в пещерном городе Матмата в пустыне Сахара, Тунис. Близлежащий тунисский район Татуин и дал кинематографической планете своё имя.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

12. Окрестности Хогвартса, «Гарри Поттер»

Съемки возле хижины Хагрида в «Гарри Поттере и узнике Азкабана» были сняты в шотландской деревне Гленко.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

13. Тардис, «Доктор Кто»

Знаменитая машина времени Доктора Кто обладает свои прототипом, который находится в Лондоне около станции метро Earl’s Court.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

14. Аббатство Даунтон и одноименный фильм

Аббатство Даунтон – это замок Хайклер в типичной английской сельской местности.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

15. Лос-Поллос Германос, «Во все тяжкие»

Это знаковое заведение из фильма «Во все тяжкие» на самом деле называется «Twister’s Burgers & Burritos» и находится в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

16. Винтерфелл, «Игра престолов»

Замок Уорд в графстве Даун, Северная Ирландия – это и есть Винтерфелл из «Игры престолов».

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

17. Шир, «Властелин колец»

Хоббитский Шир из «Властелина колец» находится на горном склоне Матамата в Новой Зеландии. Рядом расположен паб Грин Драгон, в котором хоббиты встретились с Арагорном в «Братстве Кольца».17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

17 кинематографических мест, которые на самом деле абсолютно реальны

Текст: Flytothesky.ru

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