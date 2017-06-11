Как я попугая отучала ругаться матом





Однажды на день рождения девушке подарили попугая. И все было бы хорошо, если бы попугай не оказался жутко невоспитанной птицей и к тому же знатным матерщинником.

Дошло до того, что любое слово, вырывавшееся из его клюва, было далеким от пристойного. Девушка всячески пыталась перевоспитать птичку: она подолгу вежливо разговаривала с попугаем, читала ему классические произведения и ставила приятную музыку. Все, что только она могла придумать, чтобы заставить его прекратить материться.

Наконец, её нервы сдали, поскольку попугай был неисправим. В ответ на его очередную нецензурную тираду девушка закричала на попугая, схватила его и сильно потрясла. Птица не унималась и начала ругаться еще громче и еще изысканнее. Девушка в ярости сунула хулигана в морозилку. В течение нескольких минут попугай скандалил, стучал изнутри и, конечно же, отборно ругался. Затем внезапно стало тихо. Совсем тихо.

Уже успокоившаяся девушка испугалась, что попугаю пришел конец, и быстро открыла дверцу морозилки.

Оттуда на её вытянутые руки вывалился присмиревший попугай и выдал тираду: «Уважаемая госпожа, я полностью осознаю, что обижал вас своей грубой речью и недостойным поведением. Я искренне раскаиваюсь и намерен сделать все возможное, чтобы загладить свою вину».

Девушка была шокирована.

Она осторожно погладила попугая пальцем по макушке и только собралась спросить, что заставило его так кардинально измениться, как птица испуганно втянула голову в плечи и робко махнула крылом в сторону морозилки: «Могу я спросить, а что плохого вам сделала вон та курица?»

Текст: Flytothesky.ru