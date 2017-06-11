Этот парень нашел секретный бункер Гитлера во Франции

Имя Адольфа Гитлера ассоциируется с одними из самых ужасающих зверств в истории человечества, но когда этот фотограф наткнулся на секретный бункер Гитлера во Франции, он не побоялся войти внутрь.

Исследователь, нашедший бункер Гитлера





Городской исследователь и фотограф Марк Аскат отправился изучать густые леса на севере Франции. Он искал новую тему для фотографий и случайно наткнулся на то, что считается одним из последних бункеров Адольфа Гитлера – местом, где фюрер планировал вторжение в Британию. Жуткая подземная цитадель по-прежнему хранит тайны той разрушительной войны.

Ценитель истории





Парижский фотограф Марк Аскат не впервые обнаруживает заброшенные места, связанные со Второй мировой войной, и фотографирует их. Он уже находил подземный военный госпиталь и многочисленные артефакты военного времени. Однако его последний поход был сложнее и интереснее. Он нашел бункер фюрера во Франции.

Заброшенное строение





Пробравшись через густой лес, Марк увидел разрушающееся бетонное строение. Снаружи он нашел огромный бассейн. Он был покрыт мхом, но масштабность самой конструкции неподалеку от мирной французской деревушки выглядела жутко.

Вход





Затем Марк начал искать вход. Все было покрыто ржавчиной, но в конце концов дверь была найдена. Этот бункер был далеко не единственным во Франции. Развалины других нацистских бункеров раскиданы по всей северной части страны, в том числе боевой бункер Batterie Todt недалеко от Нормандии и бункер Le Blockhaus для запуска ракет, который так никогда не был завершен.

Внутри бункера





Марк зашел внутрь и начал изучать огромную сеть тоннелей и комнат, которые растянулись под землей на почти 10 км. Самое глубокое место – 30 м вниз. В бункере Марк увидел осыпающиеся потолки, мрачные коридоры, отвечающие эхом, и надписи на разрушающихся стенах. Бункер жуток сам по себе, но с учетом того, что когда-то здесь обитало зло, путешествие в темноту становилось еще страшнее.

Историческое значение





Этот бункер был крупнейшим штабом фюрера за пределами Германии. Именно здесь Гитлер вынашивал планы по вторжению в Великобританию.

Кто там располагался?





Как выяснил Марк Аскат, бункер назывался Führerhauptquartier Wolfsschlucht II, и Адольф Гитлер был не единственным его обитателем. В этом лабиринте комнат и коридоров располагался командный центр Западного фронта.

Остатки из прошлого





Внутри темного и грязного бункера Марк обнаружил прогнившие половицы в комнатах, ржавые трубы и старые канистры – напоминание о том, что когда-то эти помещения были жилыми.

Если бы стены могли говорить





Марк сфотографировал извилистые бетонные коридоры глубоко под землей. Эти мрачные проходы были укреплены толстыми цементными стенами и металлическими дверями.

Секретное месторасположение





После обнаружения и фотографирования бункера Марк Аскат решил поделиться своей исторической находкой с миром. Он загрузил фотографии в Facebook, но люди быстро заметили одну недостающую важную информацию: местоположение подземного бункера. Однако, у Марка есть причина держать это место в секрете. Дело в том, что бункер все еще используется.

Бункер сегодня





Да, бункер, на который наткнулся Марк Аскат, когда-то был подземным штабом нацистов, но сегодня он служит совершенно иной цели. Совершенно секретное строение фактически является учебным местом для Французского Иностранного легиона. Марк знал важность сохранения точного местоположения в тайне, хотя он очень хотел поделиться своим открытием с людьми. Хотя расположение бункера Гитлера во Франции скрыто от остального мира, фотографии Марка Аската дают нам представление о прошлом, не раскрывая локацию объекта. Фотографии напоминают нам о кровавых страницах истории и служат предупреждением нынешнему и будущим поколениям.

Текст: Flytothesky.ru