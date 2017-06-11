5 типов людей, которыми обычно окружают себя сильные женщины

Психологи утверждают, что слабый пол «склонен больше инвестировать в поддержание своих дружеских отношений», потому дамы чаще встречаются с подругами за совместным интересным досугом.





Сильные же женщины, возможно, становятся наилучшими друзьями – даже для мужчин. Почему? Потому что они гораздо менее склонны к приторности, дают честные и прямые советы, поощряют независимость, прислушиваются к потребностям друзей, прикрывают тыл и всячески поддерживают. Поэтому неудивительно, что такие женщины являются ценными компаньонами и даже напарниками. И сами они в друзья выбирают себе определенные типы людей, которые будут их дополнять и делать их жизнь насыщеннее.

Кем же предпочитают окружать себя сильные женщины?

1. Острослов

Наверное, всем необходим хотя бы один такой друг, который не даст нам стать брюзгой и скучным человеком. Жизнь – вещь серьезная и порой слишком обыденная, но это не должно лишать нас права на радость и веселье. Нам нужен рядом кто-то, кто станет напоминать о том, что в жизни есть место юмору. Острослов и шутник – это и есть такой тип человека. Если он есть в вашем окружении, то вам повезло. Он всегда чувствует ваш душевный дискомфорт или отчаяние и в нужный момент лечит вас ударной дозой юмора и смеха.

2. Человек-полиграф

Некоторые люди умеют чувствовать ложь с точностью полиграфа. Они не всегда на 100 % правы, но довольно близки к истине. Помимо таких врожденных способностей человек-полиграф также является потрясающим другом. Объедините его внутреннюю силу с дедуктивными качествами, и вы получите близкого человека, умеющего смотреть на мир и воспринимать его реально и честно. Он не даст другим людям обманывать вас или вводить в заблуждение.

3. Справедливый друг

Многие люди, а не только женщины, совершенно неконфликтны – это просто неотъемлемая часть их личности. Однако, возникают ситуации, когда либо мы, либо кто-то другой должны как-то реагировать на непорядок или злоупотребления. Справедливый друг демонстрирует на словах и поступках, что праведный гнев – это нормально. Точно так же этот друг безошибочно чувствует разницу между праведным и иррациональным, грубым гневом. Человек, остро чувствующий справедливость, дает вам важный урок: разумный гнев иногда необходим, и эту эмоцию можно и нужно использовать.

4. Полная противоположность

Нередко мы окружаем себя людьми со схожими взглядами и мировоззрением. Эту социальную модель можно наблюдать еще со школьных времен. Хулиганы общались с хулиганами, примерные девочки с примерными девочками, а ботаники с ботаниками. Но мы не всегда должны искать себе друзей только среди единомышленников – это катастрофически сужает наш взгляд на мир и не дает всесторонне развиваться. В лучшем случае, это ведет к невежеству. В худшем случае, порождает нетерпимость и злобу. В дружеских отношениях человек-полная противоположность (даже человек-маргинал, если хотите) – это тот, кто разительно от вас отличается во всем, что, по иронии судьбы, делает его потенциально идеальным другом. Он не только обладает способностью показывать нам другие точки зрения (к вопросу о толерантности), но он может открыть в нашем характере и совершенно новые черты.

5. Человек-моральная поддержка

Когда в жизни наступают трудные времена, мы можем изводить и съедать себя, анализируя и критикуя свои поражения и провалы. Мы сводим на нет самооценку и убиваем чувство собственного достоинства в этом процессе. В такие моменты нам очень нужен тот, кто даст волшебный пинок, посмеется над нашими неудачами и вдохновит на дальнейшее движение вперед. Даже самым сильным женщинам периодически необходим оптимистичный голос. Человек-моральная поддержка – это друг, который способен вас обнять и доверительно сказать: «Вспомни о своих сильных сторонах». А если вы не в состоянии их вспомнить, то он сам вам о них расскажет.

Текст: Flytothesky.ru