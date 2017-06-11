Белорусские прокуроры отметят 26 июня профессиональный праздник

История белорусской прокуратуры

В далеком 1922 году на сессии ЦИК Белорусской ССР был принят документ о прокурорском надзоре и была учреждена Государственная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции. Документ содержал определение — целью осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах "правильной постановки" борьбы с преступностью.

Профессиональный праздник прокурорских работников 26 июня был учрежден уже в конце "лихих 90-х", в независимой Беларуси — указом президента Александра Лукашенко от 26 марта 1998 года.

Главный закон прокуроров

Уже десять лет белорусские прокуроры живут с новым законом "О прокуратуре Беларуси", в нем определена так называемая "доктрина веры" самого главного надзорного органа страны — "прокуратура в первую очередь правозащитный, а не карающий орган".

Также в соответствии с законом прокуратур отводится роль координирующего органа в борьбе преступностью и коррупцией — вот чем занимаются прокуроры по долгу службы.

В прокуроры — только белорусов

Власти Беларуси наделили прокуроров не только широкими правами и полномочиями, но и предъявляет к ним повышенные требования.

Интересно то, что, в отличие от других ведомств, в органы прокуратуры принимаются только граждане Беларуси, которые имеют высшее юридическое образование. Перед тем, как дипломированный юрист будет принят в органы прокуратуры, он должен принести присягу.

21 генеральный прокурор

За 95-летний период было 20 генеральных прокуроров, возглавляющий сегодня Генеральную прокуратуру Беларуси государственный советник юстиции второго класса Александр Конюк — 21-й по счету.

Первым генпрокурором суверенной Беларуси был Николай Игнатович, в этой должности он находился в 1991-1992 годах — а еще в 1980-м Игнатович расследовал гибель первого секретаря ЦК БССР Петра Машерова и многие другие дела, потрясшие весь СССР.

Чуть дольше – почти три года – возглавлял Генпрокуратуру Беларуси Василий Шолодовнов (1992-1996), который после отставки руководил парламентской комиссией Верховного Совета Республики Беларусь, после — отделением посольства Беларуси в Санкт-Петербурге. Самый непродолжительный "срок" менее 10 месяцев был у генпрокурора Василия Капитана — с февраля по декабрь.

1996 год в истории белорусской прокуратуры стал уникальным. В этом году в должности генпрокура сменились три человека — в декабре этого года Генпрокуратуру возглавил Олег Божелко, который прослужил в этой должности до 27 декабря 2000 года. После ухода из Генпрокуратуры Божелко не продолжил работу в государственных органах.

С 2000 по 2004 генпрокурором Беларуси был Виктор Шейман (сегодня — глава управделами президента), 29 ноября 2004 года его сменил Петр Миклашевич, которого через четыре года глава государства назначил председателем Конституционного суда. А бывшего главу Конституционного суда Григория Василевича назначил генпрокурором.

В сентябре 2011 года на должности генпрокурора Василевича сменил Александр Конюк. Он 21-й по счету белорусский генпрокурор.

Поздравления для прокуроров

В свой профессиональный праздник сотрудники и ветераны белорусской прокуратуры получают поздравления от руководства, друзей и коллег, а наиболее отличившимся вручаются государственные награды и подарки.

Многие празднуют день работников прокуратуры в кругу семьи — их поздравляют родные и близкие, а также коллеги.