Удивительно, как кофе влияет на наше тело и мозг всего за 6 часов!

Любители кофе могут возрадоваться! Они имеют массу преимуществ: у них меньше риск заболеть болезнью Паркинсона, диабетом 2 типа и деменцией. А еще у кофеманов статистические показатели по онкозаболеваниям, сердечной недостаточности и инсульту существенно ниже. Помимо воды, кофе является наиболее широко потребляемым напитком в мире. Он «открывает вам глаза» по утрам и служит поводом, чтобы встретиться с друзьями.





Вы, кстати, когда-нибудь задумывались над тем, что происходит с телом и мозгом после чашечки кофе? Давайте рассмотрим его влияние на ваш организм, временной интервал его эффекта и доказанные преимущества для здоровья.

Кофе и мозг

Основные причины, по которым люди пьют кофе, – это его способность улучшить концентрацию внимания и взбодрить. Что говорит наука по поводу его свойств?

— Некоторые химические вещества в кофе пересекают гематоэнцефалический барьер.

— Химические вещества эффективно блокируют активность аденозина, то есть нейротрансмиттера, который вызывает сонливость.

— Увеличивается передача дофамина, повышающего и улучшающего настроение и внимание.

— Также повышаются уровни ацетилхолина, что улучшает мышечную активность.

— Повышается уровень серотонина, и вы становитесь энергичными, но спокойными.

Исследователи продолжают изучать потенциальные преимущества кофе для мозга, в том числе в плане улучшения памяти, замедления старения и связанной с ним деменцией, а также снижения риска депрессии.





Кофе и тело

Хотя большинство людей пьют кофе для бодрого состояния, напиток также обладает определенными свойствами, которые улучшают другие функции организма. Вот некоторые из них:

— Кофе ускоряет метаболизм, что ведет к сжиганию жира.

— Химические вещества в кофе улучшают физическую работоспособность и выносливость.

— Кофе – крупнейший источник антиоксидантов.

— Одна чашка кофе содержит 11%, 2% и 6% рекомендуемой суточной дозы витаминов В2, В3 и В5.

— Свойства кофе оказывают защитное воздействие на функции печени.

— Кофе поддерживает здоровье кровеносных сосудов.





Временной интервал воздействия кофе

Давайте объединим всю эту информацию и разложим по полочкам, что происходит с момента, как вы выпили кофе, и до момента, как он покинет ваш организм:

Через 10 минут: кофеин поступает в кровоток, вызывая повышение кровяного давления и ускорение сердечного ритма.

Через 20 минут: происходят две из вышеописанных нейрохимических реакций. Во-первых, кофеин вступает в реакцию с аденозином, который нейтрализует усталость и повышает энергию. Во-вторых, повышается уровень дофамина, что улучшает внимание.

Через 30 минут: надпочечники работают в полную силу и производят больше гормонов. Зрачки расширяются, и на короткое время зрение обостряется.

Через 40 минут: организм вырабатывает больше серотонина, и это улучшает работу нейронов (мотонейронов) в спинном мозге. Соответственно, улучшается мышечная сила и координация.

Через 4 часа: усиливается клеточный метаболизм, запускающий ускоренное сжигание энергии. В результате организм расщепляет накопленные жиры. Повышается уровень кислоты в желудке.

Через 6 часов: кофеин обладает мочегонным действием. К этому времени примерно половина потребленного кофеина выводится из организма. Это называется периодом полураспада вещества или количеством времени, когда оно до 50% присутствует в крови.





Каковы же итоги?

Как вы видите, кофе обладает солидными плюсами для здоровья. Он повышает настроение и прогоняет скуку, повышает бдительность, а также скорость реакции и принятия решений. Кофе способствует сжиганию жира, улучшает координацию и мышечную силу. Это краткосрочные плюсы кофе, а теперь его преимущества в долгосрочной перспективе: кофе помогает бороться с раком, депрессией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом.

Кстати, примите к сведению, что данные преимущества – это свойства кофейных зерен. А вот энергетические напитки и другие продукты с кофеином перегружены сахаром, химикатами и консервантами. Ну и не забывайте о правиле умеренности: ограничьте потребление кофе до 400 мл в день или эквивалент примерно 4 чашечек. Кроме того, не игнорируйте простую питьевую воду и здоровый рацион питания для смягчения побочных эффектов кофе (например, нервозное состояние или изжога).

Текст: Flytothesky.ru