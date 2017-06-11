Как два мальчика хитрого гаишника проучили

Настоящие маленькие предприниматели!





Гаишник в поисках заработка нашел идеальное убежище в придорожных кустах для наблюдения за водителями, превышающими скорость.

Просидев в засаде полдня, он был неимоверно расстроен, так как все машины, пролетавшие мимо него, вообще ничего не нарушали, и гаишник всеми фибрами души почувствовал подвох. Он отправился на разведку окрестностей.

В 100 метрах перед его местом засады на обочине дороги стоял 10-летний мальчик и держал в руках большой плакат с надписью: «Впереди радар-ловушка».

Немного следственной работы и гаишник обнаружил соучастника. Через 100 метров после его «рабочих кустов» стоял еще один мальчик, у его ног было небольшое ведерко, наполненное мелкими деньгами, а в руках он держал плакат с надписью: «Здесь вы можете оставить вашу благодарность».

Текст: Flytothesky.ru