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Как два мальчика хитрого гаишника проучили
12.06.2017 18:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Настоящие маленькие предприниматели!
Гаишник в поисках заработка нашел идеальное убежище в придорожных кустах для наблюдения за водителями, превышающими скорость.
Просидев в засаде полдня, он был неимоверно расстроен, так как все машины, пролетавшие мимо него, вообще ничего не нарушали, и гаишник всеми фибрами души почувствовал подвох. Он отправился на разведку окрестностей.
В 100 метрах перед его местом засады на обочине дороги стоял 10-летний мальчик и держал в руках большой плакат с надписью: «Впереди радар-ловушка».
Немного следственной работы и гаишник обнаружил соучастника. Через 100 метров после его «рабочих кустов» стоял еще один мальчик, у его ног было небольшое ведерко, наполненное мелкими деньгами, а в руках он держал плакат с надписью: «Здесь вы можете оставить вашу благодарность».
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Настоящие маленькие предприниматели! Гаишник в поисках заработка нашел идеальное убежище в придорожных кустах для наблюдения за водителями, превышающими...
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