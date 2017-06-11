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Сообщение от любящего мужа, которое дошло не до того адресата

12.06.2017 18:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сообщение от любящего мужа, которое дошло не до того адресата

Как-то пара супругов собралась в отпуск, однако жена была в командировке, поэтому муж отправился в забронированный отель первым, а супруга должна была присоединиться к нему на следующий день.

Когда мужчина добрался до места назначения, он решил отправить жене краткое сообщение.

Увы, но в спешке он перепутал одну букву в адресе её электронной почты и его сообщение улетело прямиком к другому человеку – и это была пожилая женщина, чей муж, священник, недавно скончался.

Когда скорбящая вдова открыла свою электронную почту и прочитала новое письмо, она взвизгнула от ужаса и потеряла сознание.

На крик и грохот в её комнату ворвались домочадцы и первое, что они увидели – это сообщение на мониторе:

Любимая женушка!
Только что зачекинился. Все готово к твоему завтрашнему приезду.
P.S. Здесь, кстати, чертовски жарко.Сообщение от любящего мужа, которое дошло не до того адресата

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Всегда проверяйте адрес получателя! Иначе может произойти что-то подобное… Как-то пара супругов собралась в отпуск, однако жена была в командировке, поэтому муж...

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