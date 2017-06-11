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Сообщение от любящего мужа, которое дошло не до того адресата
12.06.2017 18:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
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Как-то пара супругов собралась в отпуск, однако жена была в командировке, поэтому муж отправился в забронированный отель первым, а супруга должна была присоединиться к нему на следующий день.
Когда мужчина добрался до места назначения, он решил отправить жене краткое сообщение.
Увы, но в спешке он перепутал одну букву в адресе её электронной почты и его сообщение улетело прямиком к другому человеку – и это была пожилая женщина, чей муж, священник, недавно скончался.
Когда скорбящая вдова открыла свою электронную почту и прочитала новое письмо, она взвизгнула от ужаса и потеряла сознание.
На крик и грохот в её комнату ворвались домочадцы и первое, что они увидели – это сообщение на мониторе:
Любимая женушка!
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Всегда проверяйте адрес получателя! Иначе может произойти что-то подобное… Как-то пара супругов собралась в отпуск, однако жена была в командировке, поэтому муж...
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