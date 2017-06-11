Сообщение от любящего мужа, которое дошло не до того адресата

Всегда проверяйте адрес получателя! Иначе может произойти что-то подобное…





Как-то пара супругов собралась в отпуск, однако жена была в командировке, поэтому муж отправился в забронированный отель первым, а супруга должна была присоединиться к нему на следующий день.

Когда мужчина добрался до места назначения, он решил отправить жене краткое сообщение.

Увы, но в спешке он перепутал одну букву в адресе её электронной почты и его сообщение улетело прямиком к другому человеку – и это была пожилая женщина, чей муж, священник, недавно скончался.

Когда скорбящая вдова открыла свою электронную почту и прочитала новое письмо, она взвизгнула от ужаса и потеряла сознание.

На крик и грохот в её комнату ворвались домочадцы и первое, что они увидели – это сообщение на мониторе:

Любимая женушка!

Только что зачекинился. Все готово к твоему завтрашнему приезду.

P.S. Здесь, кстати, чертовски жарко.

Текст: Flytothesky.ru