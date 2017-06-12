Эти признаки свидетельствуют о том, что ваш ребенок может быть индиго

У детей есть одна потрясающая особенность – это их сила воображения, но существует также категория детей (и взрослых, между прочим, тоже), умеющих воспринимать вещи по-особенному, не так как среднестатистические люди. Таких детей, которые в последнее время рождаются все чаще и чаще, называют детьми-индиго. Как их можно распознать?





1. Ребенку-индиго обычно присуща экстрасенсорная чувствительность

Ваш ребенок может обладать широчайшей гаммой удивительных предчувствий, которые сложно объяснить простой интуицией. У индиго фактически присутствует экстрасенсорная чувствительность или особое восприятие, потому что они всегда делают неимоверно правильный выбор, словно предвидя будущие последствия. Примером может быть, например, неосознанный переход вглубь улицы перед аварией. Кстати, исследователи журнала «Парапсихология» изучали детей американских индейцев и их способности. Оказалось, что их результаты восприятия были гораздо выше среднестатистических.

2. Ребенок-индиго отлично знает, понимает и чувствует все, что происходит

Если ваш ребенок очень проницателен и понимает, когда что-то не так, то вполне возможно, что он индиго. Например, никто не произнес ни слова и даже не подал вида, но ребенок-индиго знает, что у вас с вашим партнером проблемы во взаимоотношениях. Читает ли он язык вашего тела или чувствует боль и дискомфорт в ваших сердцах и душах – неизвестно. Он просто об этом знает!

3. Ребенок-индиго чувствует присутствие существ, которых не видите вы

Если ваш ребенок говорит, что видит фей, лепреконов, злых духов или привидений, но вы, конечно же, ничего подобного не видите, то это еще один из признаков индиго. Фантастические существа могут взаимодействовать с ребенком из-за его умения быть открытым к восприятию самых различных видов энергий. Ваш ребенок может разговаривать с этими существами, наблюдать их и даже дружить с ними.

4. У ребенка-индиго есть вымышленный друг

Являются ли дети-индиго социально неприспособленными или же испытывают с трудности с общением со сверстниками и людьми вообще, но если ваш ребенок завел себе вымышленного друга, то это тоже яркий показатель. Некоторые исследователи полагают, что мы, возможно, создали концепцию детей-индиго, чтобы истолковывать детские психологические проблемы как зависимость от воображаемого друга. Хотя на самом деле ребенок-индиго – это скорее позитивная и уникальная личность, а не интроверт с психологическими проблемами.

5. У ребенка-индиго существуют личностные странности и причуды

Дети-индиго очень умны и способны решать проблемы такими методами, которые взрослым даже в голову не придут. Они могут казаться рассеянными или невнимательными, возможно, потому что что-то невидимое привлекает их внимание. Дети-индиго часто могут выглядеть чрезмерно серьезными, не улыбаться и не любить игры. Они ведут себя как маленькие, но мудрые взрослые, словно уже прожившие несколько предыдущих жизней.

Текст: Flytothesky.ru