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22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

13.06.2017 15:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ваш организм ужасающе удивителен!

1. Ваше сердце может биться и вне тела.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Компания TransMedics разработала специальную систему, благодаря которой донорские сердца продолжают перекачивать кровь во время транспортировки.

2. Ваше сердце перекачивает кровь под таким давлением, которое может разбрызгать эту кровь на расстояние до 10 метров.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

3. В ваших ресницах живут самые настоящие клещи.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Называются демодекс. Они проникают в кожу через волосяные фолликулы.

4. У среднестатистического взрослого человека бактерий в десять раз больше, чем клеток тела.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Иными словами, 90% клеток в нашем организме нам даже не принадлежат.

5. Если выложить все ваши кровеносные сосуды (вены, артерии и капилляры) в одну линию, то эта линия обогнет земной шар два раза.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

6. И еще один взрывающий сознание факт: в вашем рту живёт бактерий больше, чем людей на Земле.

7. В редких случаях у людей, у которых повреждена правая лобная доля, может развиваться «синдром гурмана»: расстройство пищевого поведения, когда человек становится одержим едой и постоянно думает о вкусных продуктах.

8. Еще одно редкое заболевание: люди с синдромом «взрывающейся головы», когда засыпают, слышат громкие звуки, схожие на взрыв бомбы.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

9. Кстати, разбитое сердце – это не просто метафора. Синдром разбитого сердца похож на сердечный приступ и в большинстве случаев он провоцируется стрессовыми или трагическими ситуациями.

10. Когда вы краснеете, стенки вашего желудка тоже краснеют.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

11. На некоторых опухолях могут расти зубы и волосы.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Такие опухоли называются тератомы.

12. Вечером, когда вы ложитесь спать, ваш рост меньше, чем утром, когда вы просыпаетесь.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

13. После примерно 30 лет каждое последующее десятилетие вы уменьшаетесь в росте на 1-1,5 см.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

14. К 60 годам вы утратите почти половину своих вкусовых рецепторов. Так что наслаждайтесь едой, пока можете!

15. Поцелуи защищают от кариеса.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Все, что увеличивает слюноотделение, идёт на пользу!

16. Люди биолюминесцентны – да-да, мы светимся – но этот свет слишком слаб, человеческим глазом его увидеть невозможно.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

С помощью специальных приборов было обнаружено, что наши щеки, лоб и шея излучают яркий свет.

17. В 1940-х годах около 75% американцев заявляли о том, что они редко видят цветные сны, а то и вообще их не видят.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Эксперты связывают этот феномен с тем, что то поколение выросло в эпоху черно-белых телевизоров. В наши дни, число людей, практически не видящих цветные сны, сократилось до 12%.

18. У людей – как и у всех млекопитающих – есть «рефлекс ныряния», который инстинктивно отключает некоторые части тела, чтобы сохранить энергию при погружении в холодную воду.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Другие млекопитающие используют его для охоты или ныряния под воду, а мы используем его, чтобы спастись в случае угрозы утонуть.

19. Слезы, которые проливаются по разным причинам — от печали, счастья или лука — на самом деле имеют различные составы .

20. Мозг у женщин уменьшается во время беременности, он возвращается к своему обычному размеру только через полгода после родов.

21. У новорожденного ребёнка костей на 90 больше, чем у взрослого человека.

22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Эти дополнительные кости с возрастом срастутся с другими костями.

22. Анус – первый орган, который развивается у человеческого эмбриона. Вторым развивается рот.22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ваш организм ужасающе удивителен! 1. Ваше сердце может биться и вне тела. Компания TransMedics разработала специальную систему, благодаря которой донорские сердца...

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