22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть

Ваш организм ужасающе удивителен!

1. Ваше сердце может биться и вне тела.





Компания TransMedics разработала специальную систему, благодаря которой донорские сердца продолжают перекачивать кровь во время транспортировки.

2. Ваше сердце перекачивает кровь под таким давлением, которое может разбрызгать эту кровь на расстояние до 10 метров.





3. В ваших ресницах живут самые настоящие клещи.





Называются демодекс . Они проникают в кожу через волосяные фолликулы.

4. У среднестатистического взрослого человека бактерий в десять раз больше, чем клеток тела.

Иными словами, 90% клеток в нашем организме нам даже не принадлежат.

5. Если выложить все ваши кровеносные сосуды (вены, артерии и капилляры) в одну линию, то эта линия обогнет земной шар два раза.





6. И еще один взрывающий сознание факт: в вашем рту живёт бактерий больше, чем людей на Земле.

7. В редких случаях у людей, у которых повреждена правая лобная доля, может развиваться « синдром гурмана »: расстройство пищевого поведения, когда человек становится одержим едой и постоянно думает о вкусных продуктах.

8. Еще одно редкое заболевание: люди с синдромом « взрывающейся головы », когда засыпают, слышат громкие звуки, схожие на взрыв бомбы.





9. Кстати, разбитое сердце – это не просто метафора. Синдром разбитого сердца похож на сердечный приступ и в большинстве случаев он провоцируется стрессовыми или трагическими ситуациями.

10. Когда вы краснеете, стенки вашего желудка тоже краснеют .





11. На некоторых опухолях могут расти зубы и волосы.





Такие опухоли называются тератомы.

12. Вечером, когда вы ложитесь спать, ваш рост меньше , чем утром, когда вы просыпаетесь.





13. После примерно 30 лет каждое последующее десятилетие вы уменьшаетесь в росте на 1-1,5 см.





14. К 60 годам вы утратите почти половину своих вкусовых рецепторов. Так что наслаждайтесь едой, пока можете!

15. Поцелуи защищают от кариеса.





Все, что увеличивает слюноотделение, идёт на пользу!

16. Люди биолюминесцентны – да-да, мы светимся – но этот свет слишком слаб, человеческим глазом его увидеть невозможно.

С помощью специальных приборов было обнаружено, что наши щеки, лоб и шея излучают яркий свет.

17. В 1940-х годах около 75% американцев заявляли о том, что они редко видят цветные сны, а то и вообще их не видят.





Эксперты связывают этот феномен с тем, что то поколение выросло в эпоху черно-белых телевизоров. В наши дни, число людей, практически не видящих цветные сны, сократилось до 12%.

18. У людей – как и у всех млекопитающих – есть « рефлекс ныряния », который инстинктивно отключает некоторые части тела, чтобы сохранить энергию при погружении в холодную воду.





Другие млекопитающие используют его для охоты или ныряния под воду, а мы используем его, чтобы спастись в случае угрозы утонуть.

19. Слезы, которые проливаются по разным причинам — от печали, счастья или лука — на самом деле имеют различные составы .

20. Мозг у женщин уменьшается во время беременности, он возвращается к своему обычному размеру только через полгода после родов.

21. У новорожденного ребёнка костей на 90 больше , чем у взрослого человека.

Эти дополнительные кости с возрастом срастутся с другими костями.

22. Анус – первый орган , который развивается у человеческого эмбриона. Вторым развивается рот.

Текст: Flytothesky.ru