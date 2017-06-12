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22 факта о человеческом теле, которые вы не сможете забыть
13.06.2017 15:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
Ваш организм ужасающе удивителен!
1. Ваше сердце может биться и вне тела.
Компания TransMedics
2. Ваше сердце перекачивает кровь под таким давлением, которое может
3. В ваших ресницах живут самые настоящие клещи.
Называются
4. У среднестатистического взрослого человека бактерий в
Иными словами,
5. Если выложить все ваши кровеносные сосуды (вены, артерии и капилляры) в одну линию, то эта линия
6. И еще один взрывающий сознание факт: в вашем рту
7. В редких случаях у людей, у которых повреждена правая лобная доля, может развиваться «
8. Еще одно редкое заболевание: люди с синдромом «
9. Кстати, разбитое сердце – это не просто метафора.
10. Когда вы краснеете, стенки вашего желудка
11. На некоторых опухолях
Такие опухоли называются тератомы.
12. Вечером, когда вы ложитесь спать, ваш
13. После примерно 30 лет каждое последующее десятилетие вы
14.
15. Поцелуи
Все, что увеличивает слюноотделение, идёт на пользу!
16. Люди
С помощью специальных приборов было обнаружено, что наши щеки, лоб и шея излучают яркий свет.
17. В 1940-х годах около 75% американцев
Эксперты связывают этот феномен с тем, что то поколение выросло в эпоху черно-белых телевизоров. В наши дни, число людей, практически не видящих цветные сны, сократилось до 12%.
18. У людей – как и у всех млекопитающих – есть «
Другие млекопитающие используют его для охоты или ныряния под воду, а мы используем его, чтобы спастись в случае угрозы утонуть.
19. Слезы, которые проливаются по разным причинам — от печали, счастья или лука — на самом деле имеют
20. Мозг у женщин уменьшается во время беременности, он возвращается к своему обычному размеру только через полгода после родов.
21. У новорожденного ребёнка костей
Эти дополнительные кости с возрастом срастутся с другими костями.
22. Анус –
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Ваш организм ужасающе удивителен! 1. Ваше сердце может биться и вне тела. Компания TransMedics разработала специальную систему, благодаря которой донорские сердца...
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