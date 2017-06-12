



Жарким летним днем уставшая молодая леди забежала в одно из городских кафе, чтобы освежиться и передохнуть. В заведении было прохладно и пусто, но возле двери за столиком сидела маленькая аккуратная старушка. У её ног лежала небольшая собачка и недоверчиво смотрела на новую посетительницу.

Девушка заказала стакан сока и несколько пирожных с кремом, а затем выбрала столик рядом со старушкой. Та сидела неподвижно и выглядела печальной и одинокой. Девушка решила проявить участие и пообщаться с ней.

«Сегодня очень жарко», – вежливо попыталась она завязать разговор.

«Да, очень жарко, но здесь внутри хорошо и прохладно», – безучастно ответила старушка.

Девушка мельком глянула на собаку и спросила: «А ваша собака дружелюбно относится к людям?»

Старушка немного оживилась: «О, да! Она очень любит людей».

Девушке захотелось угостить собачку кусочком пирожного, и она поинтересовалась: «А ваша собачка любит сладости?»

«Это её любимая еда», – ответила пожилая дама.

Девушка побаивалась собак, поэтому спросила на всякий случай: «А ваша собака кусается?»

Старушка заулыбалась: «Нет, ну что вы! Моя собака очень ручная. Она даже кошек боится».

Девушка отломила кусочек пирожного и наклонилась под стол, протягивая собаке угощение на ладони. Та проигнорировала сладость, но незамедлительно цапнула её за палец. Девушка вскочила, опрокинув свой стакан с соком, и закричала: «Вы же сказали, что она не кусается!».

Старушка посмотрела на девушку, затем заглянула под стол и посмотрела на собаку: «Девушка, но это не моя собака!»

Текст: Flytothesky.ru