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«А ваша собака кусается?»
13.06.2017 15:22 — Калейдоскоп | Flytothesky
Жарким летним днем уставшая молодая леди забежала в одно из городских кафе, чтобы освежиться и передохнуть. В заведении было прохладно и пусто, но возле двери за столиком сидела маленькая аккуратная старушка. У её ног лежала небольшая собачка и недоверчиво смотрела на новую посетительницу.
Девушка заказала стакан сока и несколько пирожных с кремом, а затем выбрала столик рядом со старушкой. Та сидела неподвижно и выглядела печальной и одинокой. Девушка решила проявить участие и пообщаться с ней.
«Сегодня очень жарко», – вежливо попыталась она завязать разговор.
«Да, очень жарко, но здесь внутри хорошо и прохладно», – безучастно ответила старушка.
Девушка мельком глянула на собаку и спросила: «А ваша собака дружелюбно относится к людям?»
Старушка немного оживилась: «О, да! Она очень любит людей».
Девушке захотелось угостить собачку кусочком пирожного, и она поинтересовалась: «А ваша собачка любит сладости?»
«Это её любимая еда», – ответила пожилая дама.
Девушка побаивалась собак, поэтому спросила на всякий случай: «А ваша собака кусается?»
Старушка заулыбалась: «Нет, ну что вы! Моя собака очень ручная. Она даже кошек боится».
Девушка отломила кусочек пирожного и наклонилась под стол, протягивая собаке угощение на ладони. Та проигнорировала сладость, но незамедлительно цапнула её за палец. Девушка вскочила, опрокинув свой стакан с соком, и закричала: «Вы же сказали, что она не кусается!».
Старушка посмотрела на девушку, затем заглянула под стол и посмотрела на собаку: «Девушка, но это не моя собака!»
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Жарким летним днем уставшая молодая леди забежала в одно из городских кафе, чтобы освежиться и передохнуть. В заведении было прохладно и пусто, но возле двери за...
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