Как торговый агент пылесос продавал





Генри был торговым агентом, а точнее торговым агентом на стажировке. И именно сегодня босс отправил Генри продавать пылесосы в близлежащей деревушке. Идея эта парня в восторг не привела, но он, конечно же, помнил о своем испытательном сроке.

Генри выехал из города и остановился у первого же деревенского домика. Вдохнув-выдохнув перед разговором, он решительно постучал в дверь, и ему открыла женщина. Помня правила ведения переговоров, Генри сразу приступил к делу.

«Мадам, сколько времени вы тратите на подметание полов?»

«Много времени. Это деревня, здесь все быстро покрывается пылью», – ответила женщина.

«А сколько времени вы тратите на выбивание ковров?» – участливо поинтересовался Генри.

«Уйму времени. Они быстро загрязняются, потому что на них играют дети и лежат коты».

«Отлично! – бодро затараторил выученный текст Генри. – Сегодня ваш счастливый день!»

Он показал женщине свой пылесос и сказал: «Вот он может сделать дом идеально чистым за 5 минут».

Женщина не проявила к пылесосу ни малейшего интереса, хоть и взглянула на него мельком.

Генри достал большой мешок с пылью и мусором и быстренько высыпал содержимое на пол, пока ошеломленная хозяйка не успела его остановить.

«Мадам, если этот пылесос не вычистит всю эту грязь, я сам лично её съем!!!!!»

Женщина с сожалением посмотрела на Генри и сказала: «Давай, я сразу принесу тебе большую ложку. У нас уже третий день нет электричества».

Текст: Flytothesky.ru