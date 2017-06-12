Самые пренеприятные животные на планете

Животное царство – это прекрасно, хотя некоторые его представители могут быть пренеприятнейшими и даже откровенно отвратительными существами, вызывающими дрожь омерзения. Кого бы вы точно не хотели видеть в качестве домашнего питомца?

1. Рогатая ящерица





Когда этой ящерице угрожает опасность, она стреляет струей крови (кстати, весьма дурно пахнущей) из собственного глаза на расстояние до полутора метров. Конечно, это защитный механизм: внутричерепное давление поднимается, кровеносные сосуды лопаются, и ящерица отбивается от хищников чем может. Выглядит это, мягко говоря, совсем неприятно.

2. Миксина или рыба-ведьма





Эта рыба похожа на угря, и её длина от 60 см до 1 метра. Миксина – единственное известное животное с черепом, но без позвоночника. Когда она взволнована или напугана, то защищает себя, извергая массу слизи из пор на теле, что выглядит омерзительно. Слизь сама по себе не является мощным механизмом защиты, зато сражает её количество – миксина может производить до 20 л слизи за один раз. А это десять больших бутылок Pepsi!

3. Волосатая лягушка





Название «волосатая лягушка» звучит странно, но это не так мило и забавно, как вам кажется. «Волосы», покрывающие лягушку, на самом деле являются массой выступающих наружу артерий, которые тянутся вдоль тела и предназначены для увеличения поглощения кислорода. И это еще не всё! Волосатая лягушка запросто ломает фаланги своих задних конечностей, чтобы выпустить острые когтеобразные кости для самозащиты.

4. Оса-паразит семейства Glyptapanteles





Эта оса-наездник может откладывать яйца только в живую гусеницу, но на этом её жестокость не заканчивается. Несколько десятков личинок в конечном итоге выходят из живой гусеницы и окукливаются, продолжая паразитировать на ней, но парочка личинок остается и контролирует гусеницу-зомби изнутри, пока та не умрет от голода. Самый настоящий фильм ужасов!

5. Коалы





Коалы – это не просто забавные зверушки, вызывающие умиление. На самом деле, они являются ужасающим источником хламидий, и запросто могут заразить человека при контакте. В некоторых частях Австралии только 10 % коал относительно «здоровы». Помните, что под этим милым обликом прячется страшный разносчик бактерий.

6. Антарктический глупыш





Птичка с таким милым названием из семейства буревестников сама по себе не такая уж и милая. Это птица-мусорщик, питающаяся падалью и отходами. Кроме того, в своей пищеварительной системе она хранит термоядерный коктейль из рыбьего жира и воска и при угрозе мощно отрыгивает эту смесь, распугивая хищников мерзким запахом, а еще смесь настолько липкая, что может склеивать перья птиц, отчего те погибают.

7. Суринамская пипа





Эта жаба выводит процесс рождения на совершенно новый уровень. Самка прикрепляет оплодотворенные яйца на свою спину, и те медленно врастают под кожу, образуя безопасные карманы. Когда маленькие пипы полностью развились, они пробиваются наружу, проделывая дыры в спине матери. Прямо как сцена из фильма «Чужой»! Именно пипа суринамская служит причиной трипофобии или страха кластерных отверстий. Немногие животные вдохновляют на появление фобий, не правда ли?

8. Морской огурец





Морской огурец или голотурия умеет вываливать свои кишки изнутри наружу через анальное отверстие. Большинство огурцов запугивают хищников подобным зрелищем, а некоторые из них даже таким образом просто развлекаются.

9. Стервятники





Стервятники – птицы серьезные. Они редко сами охотятся за добычей, зато у них есть лысые головы, которыми удобно зарываться в гниющие туши, которые они крадут у других животных. Едят они жадно и до такой степени, пока не могут сдвинуться с места. Стервятники регулярно питаются столь мерзкими вещами, что давно стали невосприимчивы к сибирской язве и токсину ботулизма.

Текст: Flytothesky.ru