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Медведь решил присоединиться к марафонцам
13.06.2017 18:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
К концу марафона ваша энергия уже обычно на нуле, и вам кажется, что вы с трудом дотянете, а то и вовсе не дотянете до финиша. И тут появляется медведь, что придает вам мотивации! Вы даже можете бежать в неправильном направлении, но это определенно дает вам заряд адреналина:
Участник 16-километрового забега в Колорадо Дональд Санборн рассказал, что он уже пробежал половину дистанции, когда маленький бурый медведь решил превратить марафон в эстафету. Дональд даже поделился фото оторопевших марафонцев, увидевших медведя, на Facebook, озаглавив его:
«Почему медведь перебегал дорогу? Чтобы напугать марафонцев, участвующих в забеге на 16 км в парке «Сад Богов»!
Дональд также рассказал, как он заметил медведя на обочине дороги. Мишка колебался, выискивая достаточно широкий промежуток между бегунами, чтобы перебежать на другую сторону, и наконец он решился. Фото Дональда моментально получила массу комментариев, в основном веселых и остроумных.
Дональд надеялся, что медведь быстро убежит, чтобы он смог продолжить забег.
Он также еще немного запечатлел это маленькое (как для медведя) животное, бегущее по дороге:
Никто в результате не пострадал, и медведь тоже. Он, наверное, так и не понял, почему люди бегают просто так, ради удовольствия.
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К концу марафона ваша энергия уже обычно на нуле, и вам кажется, что вы с трудом дотянете, а то и вовсе не дотянете до финиша. И тут появляется медведь, что придает вам...
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