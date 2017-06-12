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Медведь решил присоединиться к марафонцам

13.06.2017 18:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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К концу марафона ваша энергия уже обычно на нуле, и вам кажется, что вы с трудом дотянете, а то и вовсе не дотянете до финиша. И тут появляется медведь, что придает вам мотивации! Вы даже можете бежать в неправильном направлении, но это определенно дает вам заряд адреналина:

Медведь решил присоединиться к марафонцам

Участник 16-километрового забега в Колорадо Дональд Санборн рассказал, что он уже пробежал половину дистанции, когда маленький бурый медведь решил превратить марафон в эстафету. Дональд даже поделился фото оторопевших марафонцев, увидевших медведя, на Facebook, озаглавив его:

«Почему медведь перебегал дорогу? Чтобы напугать марафонцев, участвующих в забеге на 16 км в парке «Сад Богов»!

Дональд также рассказал, как он заметил медведя на обочине дороги. Мишка колебался, выискивая достаточно широкий промежуток между бегунами, чтобы перебежать на другую сторону, и наконец он решился. Фото Дональда моментально получила массу комментариев, в основном веселых и остроумных.

Why did the bear cross the road? To scare a few runners in the Garden of the Gods 10 Mile Run!

Posted by Donald Sanborn on Sonntag, 11. Juni 2017

Дональд надеялся, что медведь быстро убежит, чтобы он смог продолжить забег.

Он также еще немного запечатлел это маленькое (как для медведя) животное, бегущее по дороге:

Никто в результате не пострадал, и медведь тоже. Он, наверное, так и не понял, почему люди бегают просто так, ради удовольствия.Медведь решил присоединиться к марафонцам

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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К концу марафона ваша энергия уже обычно на нуле, и вам кажется, что вы с трудом дотянете, а то и вовсе не дотянете до финиша. И тут появляется медведь, что придает вам...

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