Какие врата чакры вам следует открыть?

Каким образом вы можете достичь единства со Вселенной, научиться контролировать свои эмоции, осознать свое место в этом мире и добиться полной гармонии? Работайте над своими слабостями, используя сильные духовные стороны. Какие именно? Этот тест поможет вам получше понять себя!

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