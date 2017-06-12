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Какие врата чакры вам следует открыть?

13.06.2017 20:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каким образом вы можете достичь единства со Вселенной, научиться контролировать свои эмоции, осознать свое место в этом мире и добиться полной гармонии? Работайте над своими слабостями, используя сильные духовные стороны. Какие именно? Этот тест поможет вам получше понять себя!Какие врата чакры вам следует открыть?

 
 
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Каким образом вы можете достичь единства со Вселенной, научиться контролировать свои эмоции, осознать свое место в этом мире и добиться полной гармонии? Работайте...

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