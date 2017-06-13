Все обожают критиковать! Почему?

Однажды меня пригласили на интересный тренинг по личностному росту. Там было дано много полезной информации и практических упражнений. Но мне особенно запомнился один эпизод.





Тренер разделил участников на пары: один должен был озвучить свою мечту, которую уже давно хочет реализовать, а второму было поручено в течение 2-х минут интенсивно поддерживать первого, призывая его к действиям.

Когда 2 минуты истекли, тренер дал другое задание: теперь второму в паре требовалось, наоборот, критиковать планы первого и рекомендовать отказаться от них.

Было довольно весело, пока тренер не спросил нас: «Вы заметили, что когда Вы мотивировали своего партнера на успех, то при этом Ваш голос звучал равнодушно? Однако когда Вы приступали к критике, Вы произносили слова более уверенно, активно жестикулируя при этом».

Конечно, никому такая мысль в голову не пришла.

Иногда мы действительно так увлекаемся критикой чужих поступков, что подчас этого не замечаем. Конечно, есть такое понятие как конструктивная критика, которая необходима и благотворна. Она помимо перечисления ошибок предлагает четкие рекомендации без унижения чувств и достоинства оппонента.

Однако когда Вас осуждают только ради того, чтобы осудить, давая при этом оценки, носящие эмоциональный характер и не подтвержденные конкретными фактами, значит мы имеем дело с критикой неконструктивной и опасной. Но самое грустное заключается в том, что критиковать таким образом любит большая часть населения.

Почему? Можно выделить несколько причин.

Самоутверждение

Здесь речь идет об установлении значимости своей личности за счет принижения значимости другой. Корни этой проблемы растут из детства.

Нас с детства сравнивают друг с другом сначала дома, потом в школе, а после и на работе. Существует ложное убеждение, что если ребенку продемонстрировать некий эталон поведения на примере другого ребенка, то это приведет к тому, что ребенок начнет подражать этому эталону. Но зачастую этого не происходит. Почему? Потому что в сознании формируется такая логическая связь: чем больше хороших качеств у него, тем меньше этих качеств у меня, и это значит, что я хуже него. Отсюда сознанием выводится следующая идея: если я хуже него, то значит я хуже всех.

Мозг человека устроен так, чтобы максимально упростить информацию. Вот поэтому мы любим обобщать: «Все поступают так-то…», «Никого это не интересует…» и т. д. Обобщение для критика выступает в качестве психологической защиты от неуверенности в себе, ведь его с детства приучили судить о себе и о других с позиции большинства. Критик рассуждает примерно так: «Если он выполняет это действие не так, как я, значит он хуже меня». И далее: «Если он хуже меня, значит он хуже всех». И наконец: «Значит он теперь хуже всех, а не я».

Совет: когда Вас незаслуженно отчитывают и начинают со слов «никто» или «все», спросите у критика, кого конкретно он имеет в виду. Пускай попробует несколько имен назвать. Даже если он сможет вспомнить хотя бы 10, то с точки зрения статистики даже небольшого города эти цифры равны нулю.

Неудачи

Если у человека нет никаких личных достижений и есть опыт неудач, то у него остается два выбора:

1) пробовать снова и снова,

2) отказаться от мечты.

Первый путь сложный, требует много энергии и отваги, поэтому на него соглашается меньшинство. А второй легче, потому как делать ничего не надо. И многих это устраивает.

Однако здесь кроется подвох. Отказавшись от мечты, эти люди должны по сути сказать следующее: «Я не желаю достигать свою цель, т. к. мне трудно себя заставлять работать, я не умею, не хочу, мне лень, мне страшно…»

Но признаться в собственной некомпетентности или тем более лени неприятно и стыдно, поэтому они говорят другое: «Я не желаю достигать свою цель, потому что это недостижимо в принципе, это нереально». На основании чего ими самими делается напутствие всем мечтателям: «Мне не удалось, и ты не пробуй! Чем ты лучше меня?!»

Какой тут работает механизм? Человек когда-то по какой-то причине сказал «нет» своим планам, что было тяжело, но он с этим смирился. Конечно, чей-либо энтузиазм по поводу реализации той же самой мечты будет провоцировать у него только негодование и злость.

Совет: не рассказывайте никому о своих планах; как Вы понимаете, в любом плане есть слабые места, и, ухватившись за эти болевые точки, критик начнет Вами манипулировать, внушая страх и сомнения.

Всегда проще сломать, чем построить

Как это ни странно, но умение мотивировать других людей, вселять в них надежду — это редкий дар. Мало кто может всего лишь парой фраз вдохновить на подвиг. Здесь речь идет не о банальных комплиментах. Это индивидуально подобранные слова для каждого человека в отдельности.

У кого-то этот талант с пеленок. Кто-то этому обучается. Но многим это неинтересно. Ведь гораздо проще реагировать как все, то есть негативно. На Вас накричали — Вы накричали в ответ. Вас разозлили — Вы разозлились. Это же вполне адекватные реакции организма, зачем их менять?

Затем, что у нас в отличие от простейших примитивных организмов есть свобода выбора. Человек может выбрать, какие эмоции продемонстрировать и какое отношение к ситуации у себя сформировать.

А что если среди Ваших близких и знакомых нет ни одного, кто смог бы поддержать Вас в трудной ситуации?

Совет: этот человек у Вас есть, он всегда даст Вам и совет, и утешение, и надежду. Кто это? Это — Вы сами. Любите себя и не забывайте хвалить.

И напоследок: примите как данность тот факт, что критиковать Вас все равно будут, что бы Вы не делали. Не останавливайтесь. Просто двигайтесь вперед. Удачи!

Текст: Flytothesky.ru