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Все обожают критиковать! Почему?
13.06.2017 21:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Однажды меня пригласили на интересный тренинг по личностному росту. Там было дано много полезной информации и практических упражнений. Но мне особенно запомнился один эпизод.
Тренер разделил участников на пары: один должен был озвучить свою мечту, которую уже давно хочет реализовать, а второму было поручено в течение 2-х минут интенсивно поддерживать первого, призывая его к действиям.
Когда 2 минуты истекли, тренер дал другое задание: теперь второму в паре требовалось, наоборот, критиковать планы первого и рекомендовать отказаться от них.
Конечно, никому такая мысль в голову не пришла.
Иногда мы действительно так увлекаемся критикой чужих поступков, что подчас этого не замечаем. Конечно, есть такое понятие как конструктивная критика, которая необходима и благотворна. Она помимо перечисления ошибок предлагает четкие рекомендации без унижения чувств и достоинства оппонента.
Однако когда Вас осуждают только ради того, чтобы осудить, давая при этом оценки, носящие эмоциональный характер и не подтвержденные конкретными фактами, значит мы имеем дело с критикой неконструктивной и опасной. Но самое грустное заключается в том, что критиковать таким образом любит большая часть населения.
Самоутверждение
Здесь речь идет об установлении значимости своей личности за счет принижения значимости другой. Корни этой проблемы растут из детства.
Нас с детства сравнивают друг с другом сначала дома, потом в школе, а после и на работе. Существует ложное убеждение, что если ребенку продемонстрировать некий эталон поведения на примере другого ребенка, то это приведет к тому, что ребенок начнет подражать этому эталону. Но зачастую этого не происходит. Почему? Потому что в сознании формируется такая логическая связь: чем больше хороших качеств у него, тем меньше этих качеств у меня, и это значит, что я хуже него. Отсюда сознанием выводится следующая идея: если я хуже него, то значит я хуже всех.
Мозг человека устроен так, чтобы максимально упростить информацию. Вот поэтому мы любим обобщать: «Все поступают так-то…», «Никого это не интересует…» и т. д. Обобщение для критика выступает в качестве психологической защиты от неуверенности в себе, ведь его с детства приучили судить о себе и о других с позиции большинства. Критик рассуждает примерно так: «Если он выполняет это действие не так, как я, значит он хуже меня». И далее: «Если он хуже меня, значит он хуже всех». И наконец: «Значит он теперь хуже всех, а не я».
Совет: когда Вас незаслуженно отчитывают и начинают со слов «никто» или «все», спросите у критика, кого конкретно он имеет в виду. Пускай попробует несколько имен назвать. Даже если он сможет вспомнить хотя бы 10, то с точки зрения статистики даже небольшого города эти цифры равны нулю.
Неудачи
Если у человека нет никаких личных достижений и есть опыт неудач, то у него остается два выбора:
1) пробовать снова и снова,
2) отказаться от мечты.
Первый путь сложный, требует много энергии и отваги, поэтому на него соглашается меньшинство. А второй легче, потому как делать ничего не надо. И многих это устраивает.
Однако здесь кроется подвох. Отказавшись от мечты, эти люди должны по сути сказать следующее: «Я не желаю достигать свою цель, т. к. мне трудно себя заставлять работать, я не умею, не хочу, мне лень, мне страшно…»
Но признаться в собственной некомпетентности или тем более лени неприятно и стыдно, поэтому они говорят другое: «Я не желаю достигать свою цель, потому что это недостижимо в принципе, это нереально». На основании чего ими самими делается напутствие всем мечтателям: «Мне не удалось, и ты не пробуй! Чем ты лучше меня?!»
Совет: не рассказывайте никому о своих планах; как Вы понимаете, в любом плане есть слабые места, и, ухватившись за эти болевые точки, критик начнет Вами манипулировать, внушая страх и сомнения.
Всегда проще сломать, чем построить
Как это ни странно, но умение мотивировать других людей, вселять в них надежду — это редкий дар. Мало кто может всего лишь парой фраз вдохновить на подвиг. Здесь речь идет не о банальных комплиментах. Это индивидуально подобранные слова для каждого человека в отдельности.
У кого-то этот талант с пеленок. Кто-то этому обучается. Но многим это неинтересно. Ведь гораздо проще реагировать как все, то есть негативно. На Вас накричали — Вы накричали в ответ. Вас разозлили — Вы разозлились. Это же вполне адекватные реакции организма, зачем их менять?
Затем, что у нас в отличие от простейших примитивных организмов есть свобода выбора. Человек может выбрать, какие эмоции продемонстрировать и какое отношение к ситуации у себя сформировать.
А что если среди Ваших близких и знакомых нет ни одного, кто смог бы поддержать Вас в трудной ситуации?
Совет: этот человек у Вас есть, он всегда даст Вам и совет, и утешение, и надежду. Кто это? Это — Вы сами. Любите себя и не забывайте хвалить.
И напоследок: примите как данность тот факт, что критиковать Вас все равно будут, что бы Вы не делали. Не останавливайтесь. Просто двигайтесь вперед. Удачи!
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Однажды меня пригласили на интересный тренинг по личностному росту. Там было дано много полезной информации и практических упражнений. Но мне особенно запомнился...
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