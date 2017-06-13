7 поведенческих моделей женщины, которую вам никогда не захочется отпустить

Женщины – прекрасные существа. Если они завладеют вашим сердцем, то могут навсегда изменить жизнь человека. Подумайте о женщинах, которых вы любите в своей жизни – неважно, кто это: сестра, мама, тетя, подруга, бабушка, жена. А теперь ответьте: почему вы их любите? Вряд ли вы сможете описать это с точки зрения логики.





Кстати, никто не говорит, что женщин легко понять. На самом деле, они могут быть очень загадочными в общении. Однако одни из них навсегда западают в душу, а другие не вызывают никаких эмоций. Какую же женщину вам вряд ли захочется от себя отпускать?

1. Она излучает мягкость и нежность

Существуют ли хорошие, но несгибаемые женщины? Абсолютно. Жесткость и мягкость в этом случае – это совсем не взаимоисключающие понятия. Однако, когда женщина любит вас, она не стесняется проявлений своей любви. Она держит вас за руку, обнимает, целует и демонстрирует свою привязанность. Еще один хороший признак – она нравится и людям вокруг вас.

2. Она с легкостью заставляет вас улыбаться

Вы же наверняка видели такие пары, которые, не произнеся ни слова, излучают свет и любовь. Они словно улыбаются душой. В любом случае, женщина, которая заставит вас постоянно улыбаться и радоваться жизни, является вашим ангелом-хранителем. Тогда между вами возникает незримая связь. Женщина, которая разделяет ваше чувство юмора? Она бесценна.

3. Вы постоянно хотите быть рядом с ней

Вы когда-нибудь были в отношениях, когда друг с другом вы чувствовали себя очень обыденно и рутинно? Наверное, многие это проходили. Но та женщина, которая безотчетно влечет к себе, и вы хотите быть постоянно рядом с ней, – это настоящая находка. Вы бесконечно наслаждаетесь её обществом, и это очень позитивный знак.

4. Она говорит вам комплименты

Вы можете быть в старых спортивных штанах и невыспавшимся, но она все равно напомнит вам о том, за что вас любит. Она похвалит вас не за количество заработанных вами денег, а за ваше трудолюбие и настойчивость. Она всегда подчеркнет все ваши достоинства и мягко сгладит недостатки.

5. Она делает все от нее зависящее для вас и ради вас

Партнеры, между которыми устанавливается крепкая невидимая связь, знают, что такое жертвенность ради близких и любимых. Не имеет значения, если сейчас 3 часа ночи, и у вас пищевое отравление. Неважно, если ваш автомобиль сломался, и ей нужно потратить час времени, чтобы забрать вас. Она делает все «мелочи», которые указывают на ее любовь к вам. Такие женщины открыты, честны и бескорыстны, и из них получаются лучшие в мире жены и матери.

6. Она не требует полного финансового обеспечения и постоянных подарков

Женщина, не требующая постоянно денег, – это благословение для мужчины. Вам не нужно регулярно следовать за ней по торговому центру в качестве носильщика своей же собственной банковской карточки. Женщины, не ставящие деньги во главу угла, обычно уверены в себе и очень ответственны. Они не ищут мужчину, который станет их содержать. И это очень высоко ценится.

7. Она вызывает доверие

Хотя этот последний аспект совершенно очевиден, он, тем не менее, является самым важным. Пусть это и звучит избито, но доверие является основой любых значимых отношений. Если она никогда не давала вам повода сомневаться в ней, считайте себя счастливчиком. Скорее всего, вам никогда не придется размышлять о каких-либо её скрытых мотивах, потому что их (скорее всего) попросту нет. А когда она доверяет вам, и рассказывает все, что, по ее мнению, нельзя скрывать и утаивать, то эта женщина на вес золота.

Текст: Flytothesky.ru