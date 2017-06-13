11 признаков качественной женщины

Настоящие женщины, женщины с большой буквы существуют, просто мы не всегда умеем их рассмотреть. Как не проглядеть её и безошибочно угадать в толпе? Какие у неё отличительные качества?





1. Она умеет о себе позаботиться сама

Женщина, ценящая себя, моментально притягивает внимание и вызывает заслуженное уважение. Она ответственна абсолютно за все свои действия, как и за бездействие, и воздерживается от оценочных суждений и выпадов в адрес окружающих людей.

2. Ей полностью комфортно в своем собственном теле

Эта женщина любит себя в своем собственном теле. Да, периодически она может быть уязвимой (как и все люди), тем не менее, в зеркало она смотрит без страха и недовольства. Она твердо знает, что для неё важно только её мнение о своей внешности.

3. Она независима

Иными словами, у неё нет необходимости или желания за кого-то цепляться – и это положительная черта. Она попросту не зависит ни от кого в своих личных потребностях. Она не садится вам на шею в ожидании обеспечения её многочисленных нужд. В отношениях она равноправный партнер и сама может в любой момент поддержать вас.

4. Она не зациклена на себе

Естественно, она не считает, что мир вертится исключительно вокруг неё. Напротив, она зачастую предпочитает отдавать, нежели только брать, и уважает приоритеты других. В отношениях эта женщина самоотверженна, но к себе тоже требует любви, честности и уважения.

5. Драмы, скандалы и «Санта-Барбара» её не интересуют

Домашние и бытовые театральные постановки её не привлекают – она слишком зрелая для подобных драм. Такая женщина не станет играть в детские игры, разжигать конфликты или заставлять ревновать. Честно говоря, она презирает подобные трюки и уловки.

6. Она вдохновляет окружающих к самосовершенствованию

Женщина с большой буквы знает ваши скрытые внутренние силы и будет всячески стимулировать ваше развитие и совершенствование. Она приветствует, когда вы стремитесь раскрыть весь свой потенциал, потому что ценит и уважает вас, а также видит ваши задатки и способности.

7. Она ведет себя невозмутимо и бесстрастно при конфликтах

Будучи умной и морально зрелой, она знает о том, что конфликты бывают неизбежны и случайны. Женщина с большой буквы всегда умеет оставаться трезвомыслящей и сдержанной во взрывоопасных ситуациях, и ей по душе мирное разрешение любого недоразумения.

8. Она непредвзята, но имеет свое мнение

Ей не боязно озвучивать свою точку зрения и не отступать от её. Эта женщина обладает достаточными знаниями и умело отстаивает свои взгляды. Кроме того, ей присущи терпимость и умение внимательно выслушивать. Её непредвзятость означает, что ей не нужны проверки и поиск доказательств, и её не стоит бросаться успокаивать.

9. Она абсолютно естественна в интимных вопросах

Женщина с большой буквы не отличается ложной застенчивостью и не заливается краской от слова «секс». Она готова к близким отношениям и не стесняется заявлять, что для неё комфортно, а что нет. Такая женщина подходит к интимным вопросам зрело и ответственно.

10. Она всегда оставляет позитивное впечатление

Женщина с большой буквы отличается изумительным характером. Она стабильна, умна, открыта, честна и справедлива. Именно поэтому она никогда не перестает оставлять хорошее впечатление о себе. Практически все восхищаются ею и безмерно уважают.

11. Вам очень повезло встретить её!

Вы счастливый человек, если рядом с вами женщина с такими удивительными качествами. Вы должны гордиться, ведь она не станет общаться и встречаться с тем, кто её не заслуживает. А если она хочет разделить с вами свою жизнь, считайте, что вы вытянули выигрышный лотерейный билет.

Текст: Flytothesky.ru