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Либерал-демократы предложили "легализовать" бело-красно-белый флаг

14.06.2017 12:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн — Sputnik. Либерально-демократическая партия Беларуси предложила разрешить свободное использование бело-красно-белого флага и герба "Пагоня" в стране, сообщили Sputnik в ЛДПБ.

Либерал-демократы предложили "легализовать" бело-красно-белый флаг
© Фото: аккаунт Олега Гайдукевича на Facebook
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Официальный запрет на использование бело-красно-белого флага в нормах белорусского законодательства отсутствует. Однако, как поясняли в МВД, на ряде мероприятий его использование ограничивается.

Не придан бело-красно-белому флагу и гербу "Пагоня" и статус историко-культурной ценности — за это долгое время ратуют белорусские оппозиционные политики, а в 2017-м решила выступить с такой инициативой и ЛДПБ.

"В 1996 году состоялся референдум, на котором люди выбрали официальные государственные символы Республики Беларусь. И этот выбор —  Закон для всех. Вместе с тем, в ЛДПБ уверены, что пришло время придать бело-красно-белому флагу и гербу "Погоня" статус историко-культурных ценностей и разрешить их свободное использование на территории Республики Беларусь", — говорится в заявлении партии.

По мнению политиков, подобный шаг поможет "еще большему единению граждан нашей страны и пониманию того, что наша история не может быть хорошей или плохой".

Подобная легализация бело-красно-белого флага станет и частью программы ЛДПБ на президентских выборах 2020 года — кандидат от одной из самых крупных политических партий Беларуси будет выдвинут уже 12 августа 2017.

 
Теги: Минск
 
 
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В партии уверены, что подобный шаг поможет "еще большему единению граждан нашей страны".

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