По следам Лоры Палмер: агентство предлагает туры по местам сериалов

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Агентство путешествий Black Tomato предлагает фанатам сериалов серию туров, построенных по маршрутам известных телефильмов.



© Sputnik / Сергей Лескеть Тест-драйв "Белой Руси": первый круизный теплоход спустили на воду 28

В агентстве считают, что каждый пятый серьезный путешественник посещает то или иное место только потому, что видел его в ТВ-шоу. Например, почти 40% туристов приезжают в Исландию лишь ради того, чтобы увидеть локации, где снимали "Игры престолов".

Цены на туры внушительные: например, восьмидневный тур по местам сериала "Твин Пинкс" стоит 4,2 тысячи долларов США (без учета перелета в штат Вашингтон). Тур по "Игре престолов" в Ирландии и Исландии обойдется фанатам сериала в почти в 9,7 тысячи долларов, причем в эту стоимость также не входит стоимость авиабилетов.

Одно из самых дорогих путешествий – тур по сериалу "Молодой Папа": посетить Ватикан и Италию в таком формате стоит около 29 тысяч долларов.

Среди предлагаемых агентством маршрутов есть также посещение мест сериала "Западный мир" (7,55 тысячи) и "Корона" (6,5 тысячи).