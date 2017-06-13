Маленький мальчик чуть не утонул в общественном бассейне, и никто этого не замечал

Шокирующее видео с маленьким мальчиком, который чуть не утонул в общественном бассейне в Хельсинки

Мальчик, который не умел плавать, долго пытался добраться до кромки бассейна, но постоянно уходил с головой под воду. Он отчаянно пытался выплыть, но тщетно. Самое ужасное – в бассейне было много людей, но никто даже не обратил на него внимания!





Несмотря на то, что в бассейне находилась масса людей всех возрастов, плещущихся рядом с мальчиком, никто даже не заметил, как он сначала отчаянно барахтается, а потом его неподвижное тело плавает в воде в течение нескольких минут.

Наконец, бездыханное тело ребенка заметила одна женщина и поняла, что произошла беда. Она быстро схватила мальчика и вынесла его из воды.





Вытащенному из бассейна мальчику оказали первую медицинскую помощь, включая реанимационные действия, а затем он был доставлен в детскую больницу, где уже полностью пришел в себя.

В прессе говорится, что матери ребенка был вынесен условный приговор сроком на 4 месяца, и ей придется выплатить штраф в размере 2200 долларов. Она оставила своего 5-летнего сына в неглубокой части бассейна без присмотра и ушла в сауну.

Такая преступная халатность со стороны родителей по отношению к собственному ребенку не имеет никаких оправданий.

Текст: Flytothesky.ru