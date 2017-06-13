«Кто здесь царь зверей?»





Однажды лев прогуливался по джунглям. Он был молод и очень гордился собой и своим социальным статусом. На пути ему попалась змея, и он строго спросил у неё: «А ну-ка скажи мне, гад ползучий, кто царь джунглей?»

Змея еле слышно прошипела: «Конечно же, вы». Лев довольно улыбнулся и пошагал дальше.

Вскоре он встретил обезьяну и зарычал на неё: «Эй, трусиха, кто здесь царь джунглей?»

Обезьяна испуганно задрожала: «Вы, вы! Кто же еще». Лев самодовольно засмеялся и продолжил свою прогулку.

Затем лев встретил крокодила. Он остановился и задал ему все тот же вопрос: «Эй, зубастый, кто в джунглях царь?»

Крокодил сделал вид, что не услышал, и лев громко взревел: «Кто царь джунглей, я тебя спрашиваю?»

Крокодил быстро и кратко ответил: «Вы». Лев был удовлетворен, но пригрозил: «В следующий раз не тяни с ответом или пожалеешь!»

Наконец, лев встретил слона. Он остановился, грозно посмотрел на гиганта и прокричал: «Эй, слон, а кто у нас царь джунглей?»

Слон поднял льва хоботом и стукнул его об землю. Затем он попинал льва ногами и напоследок прыгнул на него сверху.

Лев был очень обескуражен и обижен. Он встал, отряхнул пыль и грязь и опасливо, но вежливо сказал слону: «Ну и зачем было так сердиться только потому, что вы не знаете ответа!»

Текст: Flytothesky.ru