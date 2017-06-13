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Как влияет на ваше тело сидячий образ жизни

14.06.2017 14:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Сегодня мы живем в мире, где все автоматизировано, а физический труд постепенно уходит в прошлое. Мы шаг за шагом становимся офисными червями, сидя без движения минимум по 8 часов в день. Среднестатистический человек проводит более половины времени своего бодрствования в неактивном состоянии (сидит за компьютером, смотрит телевизор, ездит на работу и с работы и т. д.). Хотя технологии несут с собой очевидные преимущества, у них также есть и много недостатков. Сидячий образ жизни провоцирует серьезные проблемы: хронические боли в спине, плохая осанка и даже потенциально смертельные заболевания, такие как диабет, болезни сердца и ожирение. Что происходит с нашим телом, если большую часть жизни мы предпочитаем (или вынуждены) сидеть?

Как влияет на ваше тело сидячий образ жизни

  1. Проблемы с мозгом, шеей и плечами

Движение усиливает приток крови и кислорода к мозгу, что помогает нам сохранять ясность и остроту ума. Постоянное сидячее положение этот поток замедляет и, соответственно, страдает умственная деятельность. Кроме того, если вы постоянно смотрите в монитор компьютера, то ваша шея испытывает повышенную нагрузку и напряжение, особенно шейные позвонки, соединяющие позвоночник с головой. Сидячая поза существенно вредит мышцам спины и плеч, которые также получают излишнюю нагрузку.

  1. Проблемы со спиной

Одна из наиболее болезненных проблем – это реакция вашей спины: позвоночник становится менее гибким, страдают межпозвоночные диски. Движение приводит к тому, что мягкие диски между позвонками пружинят, обеспечивая поступление крови и питательных веществ. При отсутствии движения диски уплотняются, а вокруг сухожилий и связок образуется коллаген. Кроме того, у людей, которые проводят много времени перед компьютером, чаще встречается грыжа межпозвоночных дисков.

  1. Мышечная дегенерация

Когда вы сидите, ваши мышцы бездействуют, а если они долго не используются, то начинает развиваться так называемая перегибистая фигура или неестественный изгиб арки позвоночника. Постоянное сидение снижает гибкость, особенно в бедрах и тазе. От гибкого таза, кстати, зависит баланс тела, а от сидячего образа жизни таз костенеет, ягодичные мышцы слабеют. Вы быстро устаете при ходьбе и замечаете проблемы с равновесием.

  1. Ухудшение состояния внутренних органов

Длительное сидение может спровоцировать развитие болезней сердца и сосудов, а также рак толстой кишки. Все эти проблемы вызываются избыточной выработкой инсулина из-за неактивности и медленного притока крови к органам. Избыток инсулина, кроме того, приводит к увеличению веса, что способствует развитию диабета и ожирения.

  1. Проблемы с ногами

Сидячий образ жизни нарушает циркуляцию крови в ногах. Кровь застаивается в районе щиколоток, ноги отекают, возникает риск развития варикоза и тромбоза. Кости становятся слабее, а костная ткань менее плотной. Профилактика таких состояний – это, конечно же, бег или ходьба. Почему люди все чаще страдают от остеопороза? Потому что общество становится все более сидячим. Телевизор и компьютер нас погубят.

Как же бороться с этой повальной эпидемией неактивности?

Во-первых, если сидячий образ жизни неизбежен для вас из-за работы, приучите себя сидеть прямо, не сутулиться и не склоняться над клавиатурой. Купите фитбол, который заставит работать ваши мышцы пресса и будет поддерживать туловище в выпрямленном положении. В конце концов напоминайте себе постоянно выравниваться, касаясь лопатками спинки стула.

Во-вторых, не забудьте регулярно вставать и потягиваться. Как часто? По крайней мере, каждые тридцать минут. Подниитесь и прогуляйтесь по офису, чтобы разогнать кровоток и позволить вашему мозгу и мышцам оптимально функционировать.

В-третьих, очень популярная нынче йога может помочь вам сохранить гибкость мышц, позволить разуму расслабиться и отдохнуть. Вы также можете купить «стоячий» рабочий стол, за которым придется работать в вертикальном положении. Так кровь и кислород будут беспрепятственно циркулировать по телу, уменьшая риск образования кровяных сгустков и возникновения других проблем со здоровьем.Как влияет на ваше тело сидячий образ жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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