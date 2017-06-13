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Быстрая проверка памяти
14.06.2017 13:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Внимательно посмотрите на эту картинку. Постарайтесь запомнить каждую мелочь. У вас всего 30 секунд! Время пошло:
А теперь попробуйте ответить на эти 14 вопросов. Только одно условие: не подглядывайте в оригинал!
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Внимательно посмотрите на эту картинку. Постарайтесь запомнить каждую мелочь. У вас всего 30 секунд! Время пошло: А теперь попробуйте ответить на эти 14 вопросов....
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