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В Беларусь на выходные: Мирский замок
14.06.2017 15:11 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Беларусь – последняя страна с запада на восток, где были распространены замки, дальше уже строили кремли.
Мирский замок почти на столетие старше, чем Несвижский, и выглядит как средневековая готика, по сравнению с несвижским барочным ансамблем. Как у всякого порядочного замка, у него полно своих легенд.
Вход в Мирской замок
В 1939 году замок отобрали у последних владельцев Святополк-Мирских. В войну в замке было еврейское гетто. Сюжет книги Людмилы Улицкой "Даниэль Штайн, переводчик" – реальная история католического монаха Освальда Руфайзена, спасшего жизни нескольких сотен евреев из гетто в Мирском замке.
Внутри Мирского замка
Вокруг замка создана отличная туристическая инфраструктура, здесь много кафе, в которых готовят блюда белорусской кухни. Есть ресторан и в самом замке, как, впрочем, и гостиница с президентским номером, из которого открывается прекрасный вид на замковый пруд.
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Жемчужина средневековой архитектуры, замок в Мире внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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