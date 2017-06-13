Биография: писатель Василь Быков

Василь Быков – одна из ключевых фигур в белорусской культуре, прославившая белорусскую литературу на весь мир, – родился 19 июня 1924 года на Ушаччине. Быков был фронтовиком, все ужасы войны видел своими глазами, именно поэтому его произведения настолько волнующи, а военные события в них предельно правдоподобны. Все его произведения – от первой до последней страницы – проникнуты напряжением. Они реалистичны. Они обращены к переживаниям конкретного человека. Sputnik подготовил биографию Василя Быкова.

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Василь Быков: первые годы

Родился будущий мастер военной прозы в самой обычной крестьянской семье и с детства проявлял способности в рисовании. После окончания восьмого класса поступил на скульптура в Витебское художественное училище. Но учиться ему там довелось всего год.

В 1940-м году указом Сталина была отменена государственная стипендия, а обучение сделали платным. Будущий писатель не мог себе позволить платить за обучение и, в связи с тяжелым положением в семье, был вынужден вернуться домой. Молодой Василь Быков сильно переживал, что ему пришлось оставить учебу, но вспоминал впоследствии об этом неохотно.

"Учиться там долго не пришлось, поскольку в 1940-м стипендию отменили, и эти обстоятельства вернули меня в деревню", – позже вскользь упомянет в своей автобиографии писатель Василь Быков.

Но привычка рисовать осталась – Быков машинально рисовал в блокнотах наброски во время разговоров. А некоторые зарисовки, сделанные в войну, послужили обложкой для книги Быкова "Мертвым не больно".

Военная проза Василя Быкова

Сам Быков считал, что его творческий литературный путь начался в 1951 году, когда во время прохождения воинской службы на Курилах из-под его руки вышли произведения "Смерть человека" и "Обозчик". Дебютные рассказы были признаны удачными критиками, но сам Быков сомневался в том, что должен посвятить жизнь литературе.

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Конец 50-х – начало 60-х – период творческих поисков. Быков пишет сатирические миниатюры, приключенческие рассказы, новеллы на морально-этические тему, циклы военных рассказов, рецензии. Во время этих поисков Быков отказывается от описательности, мелкой тематики, анализирует жизнь конкретного человека, находит свой узнаваемый слог.

В 1959-м писатель обращается к теме войны через повесть "Журавлиный крик", в которой военные гибнут в борьбе с фашизмом, и остается с этой темой навсегда. Во всех последующих произведениях проявляется характерный для Василя Быкова почерк – предельно правдивое отображение войны.

Спустя три года после "Журавлиного крика" свет увидела повесть "Третья ракета", которая и принесла Быкову заслуженную известность. В 1960-е годы также были опубликованы, получившие мировое признание, повести "Альпийская баллада", "Мертвым не больно"; в 70-е – "Сотников", "Обелиск", "Дожить до рассвета", "Пойти и не вернуться". Как правило, Быков писал сразу на белорусском, многие из своих произведений позже сам переводил на русский.

Экранизации книг Василя Быкова

Первой экранизацией "Беларусьфильма" по Быкову стал фильм "Третья ракета" режиссера Ричарда Викторова и вышла на экраны в 1963-м году. Далее были "Альпійская балада" (1966), "Дожить до рассвета" (1975), "Волчья стая" (1976), "Обелиск" (1977), "Восхождение" (1977), "Знак беды" (1985) и другие.

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Современная экранизация повести "В тумане" (2012) режиссера Сергея Лозницы участвовала в конкурсной программе 65-го Каннского фестиваля, а премьера фильма в Минске сопровождалось аншлагами. Позже фильм получил ряд наград на других международных конкурсах и активный отклик со стороны прессы. По этому поводу имя Василя Быкова было упомянуто на страницах всемирно известной газеты New York Times во время премьерных показов фильма на Манхэттене в США.

Василь Быков также привлекает и театральных деятелей. Пьеса "Последний шанс", многочисленные инсценировки по Быкову ставились в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Могилеве. А радиоспектакль "В тумане" и "Карьер", поставленный в 1990-м, отмечен государственной премией БССР.

Национальный центр современных искусств недавно представил минскому зрителю премьеру спектакля Андрея Савченко "Пойти и не вернуться".

По книгам Василя Быкова также была написана опера "Тропою жизни" Генрихом Вагнером и поставлен балет "Альпийская балада" с музыкой Евгения Глебова.

Василь Быков: смерть и память

Умер Быков в 2003 году, в онкологическом госпитале в Боровлянах и был похоронен на Восточном кладбище в Минске.

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Характерно, что в белорусской столице до сих пор нет улицы Быкова, за исключением Жданович в Минском районе, где находилась дача писателя.

Недавно минчане выступили с инициативой назвать в честь Быкова одну из станций строящейся третий линии метро. Не смотря на 35 тысяч подписей под петицией, минский метрополитен пока что остается без станции Быкова.