5 действий, избавляющих от негативного мышления

Мы действуем так, как мы думаем и чувствуем. Когда мы избавляемся от негативных мыслей, вместе с ними из нашей жизни уходят страдания и боль.





Негативные мысли не имеют абсолютно никакой цели. Ни-ка-кой! А еще негативное мышление не имеет абсолютно никакого отношения к вам, как к человеку. Токсичные мысли не определяют вашу личность, и они не могут определить вашу судьбу. Зато мы можем усиливать или ослаблять любую негативную мысль. К сожалению, мы очень часто придаем таким мыслям много значимости – и это именно то, что приносит нам вред.

Будда однажды сказал: «Твой худший враг не может навредить тебе так, как твои собственные неосторожные мысли». Избавление от них в психологии называется когнитивной реструктуризацией. Давайте рассмотрим хотя бы её азы. Итак, 5 действий по избавлению от негативного мышления:

1. Наблюдайте за мыслью

Заберитесь на задний ряд в кинозале вашего разума и внимательно наблюдайте за отрицательной мыслью. Подобные мысли обычно рождаются в результате когнитивных искажений или же иррациональных способов мышления. Не волнуйтесь, вам не нужна психотерапия или лекарства – просто следите за мыслью и наблюдайте, как она потихоньку исчезает.

2. Подвергайте сомнению любые глубокие раздумья

Долгие и глубокие раздумья, напоминающие тягучую жвачку, – это пример того, как вы перегружаете собственную голову мыслями, и все усложняете, например, говоря себе: «У меня проблема, и я могу её решить, но сначала я её тщательно обдумаю». Если вы пытаетесь решить проблему, большинство размышлений бессмысленны. Значит, возникает вопрос: «Как перефразировать эти мысли?» Итак, предлагаемый ход ваших действий:

(a) Разделите лист бумаги на две колонки. Обозначьте правую колонку как «мысль», левую колонку – как «решение».

(b) Когда на вас нахлынут глубокие раздумья, зафиксируйте время их появления. Напишите что-нибудь в колонке «решение».

(c) В конце дня (недели, месяца) подсчитывайте количество появлений мыслей и какие-либо идеи по их поводу.

Помогло? Если нет, снова перечитайте пункт 1.

3. Установите факты

Еще один способ переформатировать ваши мысли – это установить факты, лежащие в их основе. Например, если вы постоянно думаете: «Мне всегда не хватает денег», может быть, полезно найти подтверждающую информацию для этой мысли и сделать выводы (при необходимости). И снова расчертите две колонки. В колонке (A) напишите любой факт того, что вам «всегда не хватает денег»: например, состояние банковского счета, постоянное одалживание и т.д. В колонке (B) укажите любые объективные факты, демонстрирующие обратное: например, у вас есть крыша над головой, еда, одежда. Какую информацию можно донести до вашего мозга с помощью этого упражнения? Можете ли вы сказать со 100-процентной уверенностью, что вам «всегда не хватает денег»? Если да, то каков следующий план действий? Вы планируете свой бюджет и ограничиваете расходы?

4. Практикуйте осознание

После финансовых вопросов самое время упомянуть осознание. Почти универсальный стресс! Шведский спортсмен и психолог Кристофер Бергленд делит свой подход к осознанию на три этапа: «Остановитесь. Вдохните. Подумайте о своем мышлении. Любой человек может использовать этот простой метод в течение всего дня, чтобы оставаться спокойным, целенаправленным, оптимистичным и доброжелательным». Люди, которые хотят более глубокого изучения этого вопроса, могут обратиться к методам медитации, например, техника MBSR или снижение стресса на основе ежемоментного осознания.

5. Поймите, что есть понятие временности и нейтральности

Этот аспект был затронут вначале, но стоит повторить: негативные мысли временны и не имеют силы. Даже если они забираются в ваш разум, важно понимать их преходящий характер. Фактически, вы даже можете зафиксировать такую мысль и проговорить себе следующее: «Это негативная мысль. Я буду наблюдать за ней, но не поддерживать её, поскольку она мимолетна». Один потрясающий способ продемонстрировать бессилие негативной мысли – это отвлечься. Займите себя чем-то интересным, чтобы негативному мышлению стало скучно жить в вашей голове.

Текст: Flytothesky.ru