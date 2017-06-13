5 причин для зимнего путешествия в Беларусь

За последние несколько лет из постсоветской страны Беларусь превратилась в европейскую, но с ностальгическим налётом советского прошлого. Здесь вы найдёте замки и усадьбы среди нетронутой природы, а в Минске — ухоженные улочки, выставки современного искусства, уютные бары и массу тематических кофеен. Соскучитесь по чему-то знакомому — выбирайтесь на центральные улицы столицы в атмосферу знаменитого сталинского ампира.

Два Рождества

В Беларуси Рождество с одинаковым размахом отмечают как по православному, так и по католическому календарям. 25 декабря дети с интересом разглядывают фигурки рождественских вертепов перед празднично украшенными костёлами, а 7 января торжественно звонят колокола уже в православных храмах. Оба этих дня в стране являются государственными праздниками, улицы городов и сёл все две недели не покидает праздничное настроение.



Рождество

Новогодние балы

С декабря по январь в Беларуси проходят новогодние балы. На некоторые можно посмотреть со стороны, а на другие без костюма, соответствующего духу времени, не пустят. Если нет желания везти с собой корсет, можете купить билет на Новогодний бал во Дворец Республики — достаточно вечернего платья, а уж атмосферу дворянского праздника вам обеспечат.



Новогодний бал

Беловежский Дед Мороз

Настоящий Дед Мороз живёт в Беловежской пуще! У него там целая резиденция, где вы увидите настоящую новогоднюю сказку: волшебную мельницу, которая превращает плохие поступки в пыль и песок, поляну двенадцати месяцев, мастерскую Матушки Зимы и музей ледяного быта. Зима в Беловежской пуще — это ещё и возможность провести время в уникальном реликтовом лесу.



Беловежский Дед Мороз

Деревенская идиллия

Поселиться в доме с настоящей печью, научиться традиционным ремёслам, покататься верхом по заснеженному лесу и попробовать белорусскую кухню можно во многих уголках Беларуси. К вашим услугам как крупные этнотуристические комплексы («Дудутки», «Наносы-Новоселье», «Сула» и т. д.), так и более двух тысяч небольших агроусадеб. Добавим, что в 2016 году Беларусь победила в номинации «Агротуризм» конкурса National Geographic Traveler Awards.



Агротуризм в Беларуси

Горнолыжные комплексы

В Беларуси нет гор, но высоких холмов с крутыми склонами хватает. Мягкий зимний климат, безопасность, оборудованные трассы и географическая близость уже давно привлекают в белорусские горнолыжные центры немало любителей активного отдыха. Совсем не далеко от Минска находятся комплексы «Логойск», «Силичи», «Раубичи», «Якутские горы», комплекс «Солнечная долина» и вовсе расположен в городской черте столицы. Кроме Минска и окрестностей, горнолыжные центры есть в Гомельской и Витебской областях.



Горнолыжные центры Беларуси

Как доехать: Москва — Минск

На авто: 690 км (от МКАД)

На автобусе: от 1400 рублей, за 10-12 часов

Поездом: от 2400 рублей, за 8-11 часов

На самолёте: от 3700 рублей, за 1 час 20 минут

Когда ехать в Беларусь зимой

Наиболее насыщенное событиями время — с 24 декабря по 7 января. Но цены в эти две недели будут достаточно высоки, так что, желая сэкономить, можете приехать раньше — витрины магазинов уже будут украшены, а города подсвечены праздничной иллюминацией. Большинство усадеб Деда Мороза, которых в Беларуси девять, начали работать с 5 декабря.

Где остановиться в Минске

К Чемпионату мира по хоккею, который прошёл два года назад, в Минске построили много новых удобных отелей со среднеевропейскими ценами. Для студентов или тех, кто не хочет тратиться на жильё, есть хостелы. Во всех областных центрах есть государственные гостиницы с высоким уровнем комфорта и частные отели.

Чем занять детей

На территории Беларуси около десятка резиденций Деда Мороза, одна из них прямо в центре столицы в Детском парке Горького. Деда Мороза встретите всюду: где-то он живет в ботаническом саду, а порой выбирает для жизни усадьбу. Домик в Березинском заповеднике, усадьба на Гомельщине, резиденция в Станьково — выбирайте любую.

Если посреди холодов вам захочется немного лета — отправляйтесь в столичный аквапарк «Лебяжий», самый большой в Беларуси и пятый по величине в Европе. Кроме водных аттракционов, в аквапарке работают два детских развлекательных центра. Добраться до аквапарка можно на автобусе № 119С от железнодорожного вокзала.

Всю предновогоднюю неделю на площади возле городской Ратуши (площадь Свободы) проходит интерактивное 3D mapping-шоу. На фасад здания проецируется трёхмерная резиденция Деда Мороза, населённая множеством сказочных персонажей. Дети с удовольствием общаются с дедушкой, рассказывают стихи, поют песни и получают призы.

В Минске с советских времён сохранилась и действует Детская железная дорога. Зимой она не работает, но во время рождественских и новогодних праздников по живописной трассе курсирует праздничный поезд. Несколько минут от оживлённого центра города — и вы уже на сказочной лесной поляне, где вас ждут театрализованное представление, танцы, конкурсы и новогодняя ёлка.

Поклонников культурных развлечений в Минске ждут красочные представления в Белгосцирке, Театре юного зрителя, Кукольном театре. Традиционно к новогодним торжествам готовят праздничные программы и «взрослые» театры. В Музее детства посетители могут поиграть с редкими игрушками или что-нибудь смастерить, а в Музее кота — потискать мяукающие «экспонаты».

Если энергия льётся через край — займитесь активным отдыхом. В торгово-развлекательных центрах Минска можно найти и лазерные бои, и скалодромы, и детский боулинг. Искателям приключений должны понравится квесты «Клаустрофобия», а юным гонщикам — картинг. Главное не лениться, в Беларуси можно найти развлечения для любого возраста.

Новогодние ярмарки в Беларуси

Рождественские кирмаши (ярмарки) длятся целый месяц. Для детворы заливают катки, устанавливают аттракционы и устраивают представления.



Новогодние ярмарки в Беларуси

Андрей Жвалевский: Россиянам Беларусь интересна, прежде всего, благодаря своему шляхецкому колориту: у нас есть и рыцарские клубы, и многое другое, чего в России не найти. Я обычно советую в любое время года поездить по моей родной Гродненщине. Там сохранилось множество церквей, костелов, замков — настоящее Средневековье. Есть отличные экскурсоводы, которые могут погрузить в эпоху. Например, экскурсии проекта «Страна замков».

Что и где попробовать

Ресторанная индустрия в Беларуси развивается, цены не высоки, особенно за пределами столицы.

Лофт на Октябрьской. Минская улица Октябрьская из старого индустриального района постепенно превращается в одну из точек притяжения молодёжи. Фабричные стены расписывают мастера стрит-арта, а в бывших цехах проходят культурные акции. В здешних кафе можно попробовать и блинчики с сотней начинок, и хот-доги по нью-йоркски, и с десяток видов бургеров.

Картофельное изобилие. Белорусская кухня у всех ассоциируется с драниками, но блюд из картофеля в ней гораздо больше. Это и картофельная бабка с различной начинкой, и клёцки, и разнообразные блюда в горшочке или на сковородке. Да и сами драники здесь не просто картофельные оладьи — их запекают с соусом, фаршируют мясом, рыбой или грибами.

Бар-хоппинг на Зыбицкой. Улица Зыбицкая в Минске, как и весь Верхний город, полна баров, кафе и ресторанчиков. Здесь процветает модное явление бар-хоппинга, когда можно всю ночь предаваться веселью, переходя из бара в бар. Каждое заведение старается удивить посетителей чем-то своим: где-то это необычные шоты, где-то — белорусский крафт. Главное — вовремя остановиться.

Мачанка (Маканка). Это довольно необычное блюдо белорусской кухни состоит из двух частей. В горшочке подаётся соус с мясом на косточке и домашними колбасками, а отдельно — блины, оладьи или драники. Способ употребления понятен из названия — блины макают в горшочек.

Клюква в сахаре. Белорусское полесье известно клюквой. Натуральные клюквенные драже в сахарной пудре или в шоколаде можно купить в белорусских магазинах в отделе сладостей. Это отличная альтернатива конфетам и недорогой сувенир из Беларуси.

Крамбамбуля. Эта лёгкая настойка на меду и пряностях известна уже не одно столетие, но заслуженное признание напиток получил лишь в 2000-х годах. Сейчас у каждого заведения свой рецепт крамбамбули: крепкая или полегче, охлаждённая или подогретая, как грог.



Рождественская кутья

Кутья — это традиционное блюдо для всех восточных славян. В Сочельник белорусы готовят бедную кутью (без сливок) из пшеницы. Кутья поливается мёдом и посыпается орехами и изюмом.

Олеся Грибок: Беларусь покоряет возможностью остановиться на ночь в замке Радзивиллов и на завтрак заказать традиционную кухню. Когда просыпаешься утром в таком месте, проникаешься историей. Я вообще считаю, что в новой стране первым делом нужно вкусно поесть, тогда путешествие задастся с самого начала. Первым делом попробуйте клёцки — то, что непросто найти в России. А за ними — всё, что готовится и томится в горшочках, и обязательно — драники со свежими грибочками.

Маленькие хитрости

Беларусь для туристов из России близка и понятна, но всё же есть небольшие нюансы

Белорусский рубль. В Беларуси практически везде нужно расплачиваться белорусскими рублями, не пытайтесь рассчитаться какой-либо другой валютой — это бесполезно. В крупных городах много обменных пунктов и банкоматов, практически везде можно расплатиться банковской картой. А вот если вы едете отдыхать в агроусадьбу или Беловежскую пущу, лучше запастись наличными заранее.

Деноминация. 1 июля в Беларуси была проведена деноминация, номинал белорусского рубля сократился на четыре нуля, сменился и его международный код (BYR 10 000 = BYN 1). Введены в обращение банкноты нового образца и впервые со времен СССР — монеты. До конца 2016 года параллельно действуют рубли старого и нового образца. Будьте внимательны, новые банкноты можно перепутать с евро.

Мобильная связь. Если вы планируете оставаться в стране дольше, чем на пару дней, выгоднее купить местную «симку» и не тратиться на звонки в роуминге. В Беларуси работают три мобильных оператора — МТС, Velcom, life:). У каждого из них есть тарифы сотовой связи без абонентской платы, к которым гости страны могут подключиться, предъявив свой паспорт в любом из офисов выбранных компаний.

Городской транспорт. Стоимость проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях в Минске — 50 копеек (16,5 RUB), для оплаты нужно приобрести бумажные талоны в киосках Минсктранса или у водителя (55 копеек). Проездные на короткий срок покупать не стоит, для них используется многоразовая карточка с залоговой стоимостью.

Метро и маршрутки. В Минске две ветки метро, которое работает с 05:30 до 01:00. Стоимость проезда — 55 копеек (18 RUB), для оплаты используются жетоны, есть возможность оплаты и с помощью мобильного телефона. Стоимость проезда в маршрутных такси примерно в три раза дороже, чем на остальном транспорте.

Такси. Такси в Минске лучше заказывать по телефону или на сайтах служб (там же можно рассчитать стоимость поездки). Посадка без вызова может обойтись дороже. Средняя поездка на 8−10 км обойдётся в 8−12 рублей (260−400 RUB). В Минске также действует «Яндекс-такси», служба Uber и приложение «Пятница».



В Минске для туристов установлены указатели

Не заблудиться

В Минске для туристов установлены указатели и туристические навигаторы. Не стесняйтесь спрашивать дорогу у местных – языкового барьера здесь нет.

Виктор Мартинович: В Минске я бы сводил туристов к месту, где было языческое капище. Ещё очень интересная коллекция белорусской советской живописи размещена в Национальном художественном музее. Но самое сильное впечатление от Беларуси — долго ехать по трассе Москва-Брест, выйти в Бресте возле гостиницы «Интурист», поселиться в номере с окнами в пол, а глубокой ночью пойти гулять к крепости. Это опыт почти из разряда Египта фараонов.