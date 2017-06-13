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Находчивый корейский таксист

14.06.2017 16:45 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Находчивый корейский таксист

Один американский архитектор приехал в Сеул на международную конференцию. В свободный воскресный день он решил познакомиться с городом, потому взял такси, намереваясь объехать максимум достопримечательностей.

Архитектор дал таксисту 100 долларов и попросил показать ему самые интересные и значимые места в Сеуле. Таксист был доволен гонораром и рьяно приступил к своей задаче.

Буквально через несколько улиц архитектор увидел большой красивый дворец. «Эй! – громко закричал он. – Что это за здание?»

«Это Кёнбоккун. Национальная гордость. Его строили почти 20 лет!»

«Тю! – махнул рукой архитектор. – В Америке мы такое построили бы за год».

Водитель промолчал и продолжал ехать. Вдруг архитектор заметил большое здание с куполом: «А это что за строение?»

Таксист сдержанно ответил: «Это Национальная ассамблея, самое большое здание в Азии».

«Тю! – фыркнул архитектор. – У нас в Америке мы построили бы такое за несколько недель».

Водитель снова промолчал и поехал дальше. Вскоре они увидели очень высокое здание, покрытое золотом и красиво мерцающее и переливающееся в лучах солнца. Архитектор выглянул в окно и закричал: «Боже мой! А это что за роскошное здание?»

Таксист оглянулся на него и покачал головой: «Понятия не имею, сегодня утром еще его не было!»Находчивый корейский таксист

Текст: Flytothesky.ru

 
Теги: знакомства
 
 
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