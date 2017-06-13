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Находчивый корейский таксист
14.06.2017 16:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Один американский архитектор приехал в Сеул на международную конференцию. В свободный воскресный день он решил познакомиться с городом, потому взял такси, намереваясь объехать максимум достопримечательностей.
Архитектор дал таксисту 100 долларов и попросил показать ему самые интересные и значимые места в Сеуле. Таксист был доволен гонораром и рьяно приступил к своей задаче.
Буквально через несколько улиц архитектор увидел большой красивый дворец. «Эй! – громко закричал он. – Что это за здание?»
«Это Кёнбоккун. Национальная гордость. Его строили почти 20 лет!»
«Тю! – махнул рукой архитектор. – В Америке мы такое построили бы за год».
Водитель промолчал и продолжал ехать. Вдруг архитектор заметил большое здание с куполом: «А это что за строение?»
Таксист сдержанно ответил: «Это Национальная ассамблея, самое большое здание в Азии».
«Тю! – фыркнул архитектор. – У нас в Америке мы построили бы такое за несколько недель».
Водитель снова промолчал и поехал дальше. Вскоре они увидели очень высокое здание, покрытое золотом и красиво мерцающее и переливающееся в лучах солнца. Архитектор выглянул в окно и закричал: «Боже мой! А это что за роскошное здание?»
Таксист оглянулся на него и покачал головой: «Понятия не имею, сегодня утром еще его не было!»
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Один американский архитектор приехал в Сеул на международную конференцию. В свободный воскресный день он решил познакомиться с городом, потому взял такси,...
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