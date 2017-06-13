Подросток танцует в постели после пересадки сердца





Пятнадцатилетний Амари Холл покоряет мир всего лишь несколькими танцевальными движениями. Амари родом из штата Мэриленд, и недавно он перенес операцию по пересадке сердца. Он родился с патологией, которая была угрозой для его жизни, но операция оказалось абсолютно успешной. И через шесть дней он уже был готов танцевать от радости.

Good Day Facebook. I know that many of you are inspired by our Awesome Amari dancing 6 days after his heart transplant. We would like the world to see how awesome he is!! He loves LeBron but I know he's busy but please help me making his video go viral. Tag your t.v. stations etc… #fox5dc #wjladc #ellenshow #jimmykimmel #zipperclub #organdonation Kina Hall Calisa Price Janice Price High Keami Ferguson-Harris Thank you @ellentv #ellentv Ellen DeGeneres @fox5dc Posted by Charawn Hunter on Donnerstag, 18. Mai 2017

Обязательно включите звук при просмотре видео! И видеооператор, и персонал клиники в полном восторге от своего оптимистичного и жизнерадостного пациента.

Жоакина Холл, мама Амари, рассказывает, что врожденный дефект под названием гипопластический синдром левого отдела сердца лишил её сына многих радостей и развлечений детства, доступных его сверстникам. «Он так много интересного пропустил за это время», – говорит она.

До двух лет Амари перенес три корректирующие операции на сердце, и эти вмешательства помогли ему прожить еще 13 лет. Но затем сердце растущего подростка стало отказывать. Жоакина говорит, что была поражена выдержкой сына в тот момент.

«Амари посмотрел на меня, и сказал: «Чего ты боишься? Значит, пришло время. Значит, нужно через это пройти», – рассказывает она. И вот уже через какое-то время мальчик задорно танцует в больничной постели после пересадки сердца.

«Всю жизнь он был бойцом, ¬– говорит Жоакина. – Он всегда и во всем видит позитив».

Амари вдохновляет не только свою семью. Рэпер Waka Flocka даже опубликовал твит с танцующим парнем после операции:

Семья счастлива, что история Амари нашла отклик у людей. Найти для мальчика сердце было непросто. Первый донор ему не подошел, и это повергло семью в отчаяние. Затем на следующий день им позвонили и сказали, что для Амари есть сердце, и мальчика срочно отправили в операционную. Его тетя, Шарон Хантер говорит: «Медсестры смотрели на него с таким восторгом, Амари просто верил и ни на секунду не сомневался в успешном результате».

И всего через несколько дней он уже танцевал.

«Донорство органов – это так жизненно важно, – говорит тетя мальчика. – Но многие люди почему-то этого очень боятся».

Текст: Flytothesky.ru