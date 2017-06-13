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Подросток танцует в постели после пересадки сердца
14.06.2017 16:18 — Калейдоскоп | Flytothesky
Пятнадцатилетний Амари Холл
Обязательно включите звук при просмотре видео! И видеооператор, и персонал клиники в полном восторге от своего оптимистичного и жизнерадостного пациента.
Жоакина Холл, мама Амари, рассказывает, что врожденный дефект под названием гипопластический синдром левого отдела сердца лишил её сына многих радостей и развлечений детства, доступных его сверстникам. «Он так много интересного пропустил за это время», – говорит она.
До двух лет Амари перенес три корректирующие операции на сердце, и эти вмешательства помогли ему прожить еще 13 лет. Но затем сердце растущего подростка стало отказывать. Жоакина говорит, что была поражена выдержкой сына в тот момент.
«Амари посмотрел на меня, и сказал: «Чего ты боишься? Значит, пришло время. Значит, нужно через это пройти», – рассказывает она. И вот уже через какое-то время мальчик задорно танцует в больничной постели после пересадки сердца.
«Всю жизнь он был бойцом, ¬– говорит Жоакина. – Он всегда и во всем видит позитив».
Амари вдохновляет не только свою семью. Рэпер Waka Flocka даже опубликовал твит с танцующим парнем после операции:
Семья счастлива, что история Амари нашла отклик у людей. Найти для мальчика сердце было непросто. Первый донор ему не подошел, и это повергло семью в отчаяние. Затем на следующий день им позвонили и сказали, что для Амари есть сердце, и мальчика срочно отправили в операционную. Его тетя, Шарон Хантер говорит: «Медсестры смотрели на него с таким восторгом, Амари просто верил и ни на секунду не сомневался в успешном результате».
И всего через несколько дней он уже танцевал.
«Донорство органов – это так жизненно важно, – говорит тетя мальчика. – Но многие люди почему-то этого очень боятся».
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Пятнадцатилетний Амари Холл покоряет мир всего лишь несколькими танцевальными движениями. Амари родом из штата Мэриленд, и недавно он перенес операцию по...
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