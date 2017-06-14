5 разумных реакций на чью-либо истерику

«Хочу мороженое, прямо ЩААААС!!!» – истерично кричит 4-летний малыш.

«А ну быстро убрали в комнате! Немедленно! А то не знаю, что вам сделаю!» – истерично кричит 44-летний глава семейства.





Истерика – это банальный взрыв негативных эмоций: крик, заламывание рук, гром и молнии. Любое поведение, которое можно считать неконтролируемым, – это она родимая, истерика собственной персоной. Хотя термин «приступ гнева» чаще всего используется в отношении детей в силу их возрастной психологии, взрослые тоже способны демонстрировать его классические признаки, включая швыряние вещей.

Почему такое случается со взрослыми людьми? Ответ можно дать одним словом: импульсивность.

Объекты и жертвы истерики по ту сторону баррикад обычно не в состоянии произнести ни слова, не говоря уже о банальном страхе. Как реагировать на такой эмоциональный срыв, исходящий хоть от взрослого, хоть от ребенка?

1. Сделайте глубокий вдох

Если вы столкнулись с проявлением истерики и приступа гнева, ваш мозг немедленно и автоматически включает механизм «бей или беги». Это то, что делает человек, когда видит реальную или предполагаемую угрозу: он подсознательно выбирает тактику борьбы или бегства.

Глубокое дыхание несколько смягчит вашу реакцию. Вдох и глубокий выдох (диафрагмальное дыхание) помогает расслабить любое резкое напряжение в теле и разуме. Кроме того, такое дыхание обеспечивает быструю подачу кислорода в мозг, что способствует здравомыслию в режиме «бей или беги».

2. Примите этот взрыв эмоций

Взрослые в истерике, как правило, являются неэффективными коммуникаторами. У детей же приступы гнева обусловлены неразвитостью нервной системы (до 7 лет) и неумением конструктивно выражать эмоции. Неважно, имеете ли вы дело с ребенком или взрослым, обязательно спросите, что именно столь его расстроило, но оставайтесь терпеливым, стойким и максимально вежливым. Нередко простые слова остужают даже самые горячие головы.

С ребенком срабатывает и другая тактика. Например, если он отказывается ложиться спать, можно сказать: «Я знаю, что спать скучно! Я тоже не всегда хочу идти спать!» Эмпатия работает лучше, чем рационализация, пока недоступная для детей в силу возраста, а вот понимание его состояния вполне может ребенка успокоить.

3. Общайтесь в позитивном ключе

Правильно выбранный тон многое решает в общении. Выражение «Важно не что вы говорите, а как вы это говорите» может относиться не ко всем ситуациям, но это, безусловно, способно сработать в случае приступа гнева. Подавленный и дрожащий голос вызовет только эскалацию эмоций, а вот нейтральный и спокойный тон успокаивает и даже немного обескураживает.

4. Демонстрируйте самообладание

Самообладание, спокойствие, баланс, хладнокровие… равновесие. Даже чтение этих пяти слов вызывает позитивные чувства. Теперь представьте один из двух сценариев и выберите, какой из них наиболее применим к вам.

(1) Вы и ваш ребенок едете в машине, на дороге случается аварийная ситуация. Вы: (a) в страхе ругаетесь, причем даже нецензурно или (б) делайте глубокий вдох, подавляете свои эмоции и едете дальше.

(2) Ваш босс отправляет вам мейл с жесткой критикой вашей работы и требует вас к себе в кабинет. Вы: (a) накручиваете себя, думая о том, какой он идиот, и отправляетесь к нему в кабинет во взвинченном состоянии или (б) берете себя в руки (вдох-выдох, вдох-выдох) и идете к боссу спокойно и уверенно.

Все просто: то, как мы внешне держимся (а не как чувствуем внутри), может очень повлиять на исход ситуации. Ваш ребенок или босс станут свидетелями поведения либо уравновешенного и рационального человека, либо человека несдержанного и эмоционального.

5. Разрядите атмосферу

Имейте в виду, что попытка разрядить атмосферу лучше применима к родным, близким и знакомым. Например, при взаимодействии с истеричным сотрудником предпочтительнее уйти, а если это супруг, ребенок или близкий друг, то можно задействовать другие методы:

— Дайте человеку время и пространство, как возможность успокоиться.

— Предложите ему сделать несколько глубоких вдохов.

— Выйдите на улицу: свежий воздух и солнечный свет могут творить чудеса.

Текст: Flytothesky.ru ; Превью: powerofpositivity.com