Самая большая семья в мире: у этого мужчины 39 жен, 94 ребенка и 33 внука

Мизорам Зиона считается главой самой большой семьи в мире. У него 39 жен, 94 ребенка, 14 невесток и 33 внука. Это в общей сложности 180 человек.

Знакомьтесь, Мизорам Зиона





Он живет в деревне Бактаунг Тлангуам в индийском округе Серчхип. Это на границе с Бангладеш и Мьянмой. Вся эта нестандартная семья живет под одной крышей.

Мизорам – глава религиозной общины





Воспитание Мизорама было тоже нестандартным. Его отец когда-то основал собственную христианскую религию под названием Chana Pawl.

У религии Chana Pawl очень четкие и понятные правила





Её самый большой религиозный праздник – Bawkte Kut, который отмечается ежегодно 12 июня. Полигамия в этой религии официально поощряется. Однако последователей Chana Pawl всего 2000 человек.

Все браки Мизорама Зионы не были запланированными





Мизорам говорит, что однажды за один год он женился на десяти разных женщинах, и это не он ищет с ними отношений, а они приходят к нему. Поскольку его жены из бедных деревенских семей, а Мизорам – человек обеспеченный, то это вполне возможно.

А это Ринкмини





Жены Мизорама – люди свободные и могут спокойно рассказывать о своем опыте жизни с ним. Его жена Ринкмини говорит, что это Мизорам начал ухаживать за ней, а когда он сделал ей предложение, она с радостью согласилась: «Он самый красивый мужчина в деревне».

У семьи очень хорошая репутация





Есть ли у государства какие-либо возражения такого полигамного союза? Дело в том, что семья пользуется уважением и обладает безупречной репутацией, потому чиновники вообще не обращают внимания на многоженство Мизорама.

Мизорам Зиона говорит, что он благословен





«Я чувствую себя особым ребенком Бога. Он дал мне огромную семью, чтобы я заботился о ней. Наши семейные ценности – это честность, тяжелая работа, помощь соседям, простота и равенство».

Управление семьей – задача не из легких





Мизорам говорит: «Я считаю себя счастливым мужем 39 жен и главой самой большой семьи в мире». Однако, когда у вас в доме живут 180 человек, это уже целая корпорация, которая требует умелого менеджмента.

У каждого есть свои ежедневные обязанности





Два топ-менеджера в семье – это сам Мизорам и его первая жена Затхианги. Они встают еще до рассвета, чтобы распределить задачи на день между домочадцами. Затем вызывается каждая жена, которая получает свою порцию указаний.

Семья встает очень рано





Семья живет в сельской местности, потому они просыпаются засветло. Чаще всего все уже на ногах в 5:50 утра, потом они приводят себя в порядок и берутся за свои обязанности. Но перед работой все они собираются для молитвы.

Приемы пищи выглядят масштабно





180 человек нуждаются в большом количестве еды. На одно блюдо в доме Мизорама Зионы может потребоваться, например, 45 кг риса или 20 кг бобовых. Среди них нет вегетарианцев, потому на один прием пищи у них уходит 35 кг мяса. Кстати, только представьте себе, как они моют посуду!

Они действительно все живут в одном доме





Вся семья действительно живет под одной крышей. Они построили собственный дом на склоне горы на окраине деревни. В доме 4 этажа и более сотни комнат. У жен Мизорама нет отдельных комнат. Они живут по несколько человек в одной комнате. Это якобы их сближает и снижает дух соперничества.

Ревности у них нет, зато есть расписание





Общие комнаты жен Мизорама – это, по сути, общежития с рядами кроватей. Однако у самого главы семьи есть отдельная спальня, в которой стоит одна двуспальная кровать. На супружеские темы Мизорам общается с супругами по расписанию, где каждой жене выделяется неделя интимного времени с мужем. А затем наступает очередь следующей жены, а предыдущая возвращается в общежитие. Жены уверяют, что никто из них ревности не испытывает.

Текст: Flytothesky.ru