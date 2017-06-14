Притча об успешном адвокате и новеньком Lexus





Очень успешный адвокат припарковал свой новенький Lexus перед офисом, предвкушая, как он сейчас будет хвастаться им перед коллегами и принимать восторженные комплименты.

Когда адвокат медленно выходил из машины, пытаясь насладиться каждым моментом обладания дорогой вещью, мимо пролетел грузовик, который в мгновение ока сорвал открытую дверь со стороны водителя.

Адвокат пришел в ужас, схватил телефон и вызвал полицию. Вскоре полицейские прибыли.

У одного из полицейских даже не было возможности задать какие-либо вопросы, поскольку адвокат истерически кричал и ругался на всю улицу, не стесняясь в выражениях. Его драгоценный Lexus, который он только вчера забрал из салона, был помят, поцарапан и лишился двери.

Когда адвокат, наконец, остановился, чтобы перевести дух, полицейский покачал головой и презрительно посмотрел на него: «Какой же вы все-таки материалист. Вы так зациклены на своих вещах, что больше ничего вокруг не замечаете!».

«Что ты такое несёшь, идиот?» – снова завизжал адвокат.

Полицейский ткнул пальцем в район предплечья адвоката: «Вы что не видите, что вам по локоть оторвало левую руку, видимо, в тот момент, когда грузовик снес дверцу вашей машины?»

«Боже мой! – с удвоенной силой заверещал адвокат. – Мой Rolex!»

Текст: Flytothesky.ru