Почему вы чувствуете себя несчастливым человеком

Иногда чрезвычайно сложно достичь и поддерживать состояния счастья или максимальной удовлетворенности жизнью, ведь когда одна проблема, казалось бы, решена, на смену ей сразу же появляется следующая. Если вы хотите быть лучшей версией самого себя (во всех жизненных сферах), найдите баланс, а если вы чувствуете себя человеком несчастливым, проанализируйте следующие 10 аспектов:





1. Недостаток контроля

Контроль своей жизни – ключевой компонент счастья. Именно поэтому люди так стремятся к независимости и самостоятельности, чтобы ощутить, что их жизнь только в их руках. Когда что-то ускользает из вашего контроля, и вы не можете на это влиять, это приносит дискомфорт. Определите для себя, что еще в вашей власти, а что нет, и как это изменить.

2. Отсутствие благодарности за то, что есть

Попытки сравнивать себя с другими могут быстро заставить вас почувствовать себя хуже. Если вы начинаете считать себя неудачником на фоне прочих людей, то благодарность к жизни вы испытать не сможете. Один из лучших способов борьбы с этим чувством – составить список всего, что у вас есть, и понять, насколько вы все же богаты.

3. Ощущение времени

Поток – психическое состояние, когда вы глубоко сосредоточены на задаче и не ощущаете течения времени. Время для вас летит, и вам мало часов в сутках и дней в неделе. Другими словами, вы находитесь в потоке. Чем больше времени вы в нем проводите, тем больше удовлетворенности чувствуете.

4. Нехватка новизны

Новые впечатления, новые вещи и новые места играют определенную роль в состоянии удовлетворенности. Ваш мозг жаждет разнообразия и свежих стимулов. Если ваша жизнь застряла в привычной колее, очень тяжело чувствовать себя счастливым. Попробуйте каждый день делать только одну новую вещь. Пройдитесь на работу пешком, приготовьте кардинально другой завтрак или сделайте то, что обычно не делаете.

5. Недостаток или отсутствие ожиданий

Позитивное ожидание – один из самых мощных инструментов для ощущения счастья. Когда вы с нетерпением ждете чего-то потрясающего, фокус вашей жизни смещается, и вы охвачены волнением и предвкушением. Это одна из причин, почему так полезно тратить свои деньги на опыт, а не на вещи.

6. Вы сидите в четырех стенах

Оказывается, время, проведенное на природе, может заставить вас чувствовать себя более счастливым? Это особенно актуально для жителей мегаполисов. Найдите хороший парк и прогуляйтесь с часик – а потом проанализируйте свое душевное состояние.

7. Слишком много стресса

Стресс преследует практически всех, а вот уровни этого стресса у всех разные. Как лично вы с ним боретесь? Попробуйте «изъять» себя из стрессовых ситуаций. Это может означать уход с плохой работы, прекращение отношений или отказ от плохой привычки. Выясните, что вызывает у вас чрезмерный стресс, и рискните эту причину удалить.

8. У вас отсутствует оптимистическое мышление

Ваш взгляд на вещи напрямую влияет на вашу реальность. Если вы оптимистичны, у вас больше шансов на успех. Если вы ищете позитивные аспекты в любом негативе, то негатив этот не будет иметь над вами власти.

Вспомните про наполовину пустой и наполовину полный стакан.

9. Вы не учитесь новому

Этот пункт перекликается с пунктом 4. Новые знания – это тоже новизна в жизни. Чем больше вы знаете, тем сильнее становитесь. Не проходите мимо возможностей добыть интересную информацию или получить дополнительные навыки – это очень обогащает.

10. Вам не хватает цели

Вы однозначно счастливее, когда чувствуете, что ваша жизнь имеет цель, и она не должна быть одной-единственной. Кстати, менять и корректировать цели тоже вполне допустимо – будьте гибки в этом плане, ведь вы, как личность, тоже меняетесь.

Текст: Flytothesky.ru