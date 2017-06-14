Этот фотопроект покажет долгожителей с другой стороны. Им всем более 100 лет!

Когда Пол Мобли ездил по США, чтобы делать фото фермерских хозяйств для своей книги «Американский фермер», он был потрясен, узнав, что многим из стариков, которые продолжали работать на полях, было уже за 100 лет.

«Я сделал примерно 30 тысяч снимков для книги и понял, что собрал не просто целую коллекцию долгожителей, а еще и очень их полюбил», – рассказывает фотограф.

Тогда он решил сделать свою следующую книгу на тему долгожительства. Теперь он проехал по всей стране в жилом автофургоне и фотографировал 100-летних людей во всех 50 штатах. В его книге «Если я проживу целый век: мудрость столетних» каждый портрет включает в себя описание человека с милыми историями про его молодость, плюс жизненные советы с высоты прожитых 100 лет.

Задача Мобли была сложна: ему нужно было запечатлеть историю длиной в 100 лет в одном портрете.





Он решил сделать фотографии черно-белыми и крупным планом, чтобы сосредоточиться на лицах.

«Как создать портрет, который тронет людей? Ведь это лицо человека, которого они никогда ранее не встречали, – делится впечатлениями Мобли. – Я очень хотел поймать эту искру, этот секрет в их глазах, чтобы понять, как им удалось прожить так долго».

Мобли путешествовал в своем доме на колесах вместе с женой и собакой, они заезжали в маленькие города и посещали местные заведения.





Он вспоминает встречу с одной женщиной в Род-Айленде, пригласившей его за свой столик в кафе, в которое она заходит ежедневно в течение 60 лет, чтобы съесть пончик и выпить кофе. Когда ей исполнилось 100 лет, кафе стало угощать её бесплатно.

«Это мой самый изумительный материал, возможность попасть в эти города, встретиться с этими людьми и увидеть, как они живут», – рассказывает Мобли.

В каждом городе он старался прочувствовать его атмосферу.





«Я всегда хотел проехать в доме на колесах по всей стране, – говорит фотограф. – Наверное, все иногда этого хотят».

Иногда его модели даже садились за руль.

«Как-то в наш фургон сел 103-летний водитель, чтобы прокатить нас. Он так и сказал: «Я покажу тебе, как водить эту машину, сынок!»

Поскольку все старики любят поговорить, поделиться историями и давать советы, Мобли начинал каждую фотосессию с беседы.





Они часто подолгу болтали, пока Мобли не вспоминал, что нужно вынуть камеру из сумки.

«Для меня это прежде всего являлось разговором двух людей, а камера была лишь устройством, фиксирующим время, которое я провел с ними, – рассказывает Мобли. – На самом деле, камера оказалась на вторых ролях».

Когда он расспрашивал стариков о секрете их долгожительства, все отвечали по-разному.





Некоторые из их ключей к долголетию включали в себя наличие собаки, игнорирование врачей, любовь к пиву или ежедневное поедание яблок.

Но тот совет, который Мобли запомнил лучше всего, выделяется своей простотой: «Просто живи своей жизнью и будь счастлив».

Знакомство с долгожителями заставило Мобли пересмотреть свое собственное отношение к старению и старости.





«Когда я начал этот проект, я думал, что не хочу жить до ста лет. В этом возрасте старики насквозь больны и почти не могут передвигаться, – признается фотограф. – Но после фотографирования всех этих людей я не только получил вдохновение, но и подумал о том, что все это не так уж и плохо. Жизнь после 100 лет, оказывается, очень даже интересна».





Текст: Flytothesky.ru