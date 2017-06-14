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Эти крутые штуковины вы сможете сделать своими руками
15.06.2017 17:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если в вашем доме скопилось куча хлама, не спешите его выбрасывать. Сперва посмотрите это видео, из которого вы узнаете, какие крутые вещи можно сделать своими руками из подручных материалов. Практически у каждого в доме есть все необходимое. А если нет, то недостающие детали можно купить буквально за копейки. Смотрим!
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Если в вашем доме скопилось куча хлама, не спешите его выбрасывать. Сперва посмотрите это видео, из которого вы узнаете, какие крутые вещи можно сделать своими...
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