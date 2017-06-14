4-шаговое руководство по реалистичному достижению своей цели: работы своей мечты

Стремитесь к цели, живите своей мечтой и делайте то, что любите. Это тысячелетняя мантра для счастливой жизни и успешной карьеры. А что делать, если вы, допустим, одержимы поисками своей идеальной работы? Верите ли вы в то, что есть люди, которые любят каждую минуту пребывания на рабочем месте? И почему сейчас мы наблюдаем наименее удовлетворенное поколение работающих профессионалов?





Реальность поиска работы, которую вы любите, заключается в том, что идеальной работы нет. Её не существует. Чтобы найти наилучший для себя вариант, вам нужно внимательно проанализировать свои навыки и определить те должности, которые вам бы, вероятно, максимально подошли. Ниже приведены четыре шага, которые помогут вам выяснить, какие аспекты работы пробуждают ваш энтузиазм, и как вы можете превратить свою карьеру во что-то, что приближено к вашей мечте.

1. Перечислите, что вам нравится и не нравится

Честно составьте список вещей, которые вы находите захватывающими и мотивирующими, и еще один список вещей, которые вам не нравятся. Суть в том, чтобы избавиться от эмоционального багажа, который возникает вместе с вопросом о том, довольны ли вы тем, что делаете, или нет. Многие люди чувствуют себя обязанными любить свою работу, и когда они этого не ощущают, то это их угнетает. Разбейте свои рабочие обязанности на части и определите, какие из них вам более по душе.

Вместо того чтобы уныло размышлять о том, что вы на неправильном пути или недостаточно увлечены своей нынешней работой, объективно посмотрите на свое к ней отношение. Что вызывает в вас энтузиазм, и что на корню его убивает?

2. Сосредоточьтесь на плюсах

Вместо того чтобы беспредметно мечтать об идеальной работе, выработайте более реалистичный подход к поиску вашей мечты: проанализируйте должности и сферы деятельности, которые вам знакомы. Ваша любовь к готовке не означает, что вы должны открыть ресторан. Просто потому, что вам не нравится процесс разработки рекламы, не означает, что вы должны стороной обходить рекламные агентства. Самая большая проблема со стремлением к мечте и успеху в том, что люди склонны на этом основании делать консервативный выбор или придерживаться знакомых областей работы.

Посмотрите на список вещей, которые вам нравятся. Проанализируйте перечисленные пункты и попробуйте найти в них что-то их объединяющее. Ваши любимые задачи связаны с писательством? Вам нравится та часть работы, когда вы общаетесь с людьми? Обязательно продумайте эти моменты и сделайте для себя выводы.

3. Определите вдохновляющие вас должности

Теперь, когда у вас есть представление о том, что вам нравится, посмотрите на свою роль в каждом из этих действий. Вы будете удивлены некоторыми открытиями. У архитектора есть обязанности, которые перекликаются с ролью веб-разработчика. У аудитора и шеф-повара может быть что-то общее, а у крупье и биржевого трейдера в должностных инструкциях есть схожие требования. Как только вы перенесете свою перспективу на должности, которые вам нравятся, а не на задачи, то вы будете удивлены, сколько возможностей вам доступно.

Вероятно, вы уже делаете хоть какие-то вещи, которые вас вдохновляют. Но, поскольку реальность всегда представляет собой смесь восторга и обыденности, то ваше идеалистическое видение работы мечты может несколько сместиться.

4. Сосредоточьтесь на том, чтобы делать больше то, что вам нравится

Стремление успешно работать – это пожизненное путешествие, и по мере того, как мы будем расти, учиться и развиваться профессионально, наше видение карьеры своей мечты тоже изменится. Эти шаги не являются разовой деятельностью – их нужно делать во время неизбежных спадов, которые в какой-то момент испытывают все успешные профессионалы.

Ключом к поиску работы вашей мечты является постоянная оценка задач, которые вам нравятся, и поиск способов сделать так, чтобы их стало больше. Задействуйте свои стремления и свой энтузиазм, чтобы самому направлять свою карьеру, а не погружаться в пучину неудовлетворенности работой.

Текст: Flytothesky.ru