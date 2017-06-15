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Вытатуированные веснушки – последний тренд, который привел интернет-аудиторию в недоумение

15.06.2017 22:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вытатуированные веснушки – последний тренд, который привел интернет-аудиторию в недоумение

Да, люди действительно это делают: они наносят себе на лицо веснушки, точь-в-точь как они делают татуаж бровей, век или губ. Татуаж бровей, кстати, приобрел прямо-таки сумасшедшую популярность в последнее время! Станут ли веснушки таким же всеобщим безумием? А пока привыкайте к мысли, что милые пятнышки на лице у вон той симпатичной девушки запросто могут быть фейковыми.

Вытатуированные веснушки обычно выглядят очень трогательно. А еще они не навсегда, а только на три года. Хотя что вам мешает сделать постоянные веснушки, чтоб на всю жизнь?

you know I'd come for you #freckles #tattooedfreckles #tattoos

A post shared by Geo. (@cuestiondeluna) on

Одно предупреждение, если вы уже вознамерились нанести себе веснушки – сразу после процедуры они очень темные и выглядят странно и неестественно, но потом чернила блекнут.

https://www.instagram.com/p/BP3bTxhBsb1/

Интернет-пользователи в основном скептически отнеслись к этому тренду, и их можно, наверное, понять.

https://www.instagram.com/p/BVTew-fD645/

У многих из нас в детстве были веснушки, которые с возрастом пропали, однако мы с теплотой о них вспоминаем. Основание ли это для того, чтобы вернуть веснушки на место искусственным путем?

https://www.instagram.com/p/BRUDQr_BqXP/

Выбор – дело личное, хотя подобное «иглоукалывание» на лице – это явно процедура не из приятных.Вытатуированные веснушки – последний тренд, который привел интернет-аудиторию в недоумение

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Да, люди действительно это делают: они наносят себе на лицо веснушки, точь-в-точь как они делают татуаж бровей, век или губ. Татуаж бровей, кстати, приобрел прямо-таки...

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