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Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

16.06.2017 14:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У животных, прошедших боль, предательство и страх, невероятно измученный и обреченный вид. Но после обретения семьи их не узнать. Любовь и забота действительно творят чудеса! Убедитесь в этом сами.

1. Мой экс-бойфренд был человеком агрессивным и грубым. Когда он ушел, я забрала его собаку. Вот так изменилась Элли. И грусть как рукой сняло!

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

2. Год назад Джейка нашли под машиной. Ему было около месяца, и он очень замерз. Теперь это самая настоящая кошачья личность!

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

3. Вместе навсегда!
От сокамерников до компаньонов.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

4. Только посмотрите на эту мордашку!
Совсем немного времени и очень много любви.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

5. Купера нашли запертым на складе. У него отказывали органы из-за крысиного яда. Прошло 4 года, и он превратился в пушистого счастливого парня!

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

6. Бен-Бен даже стал ярче.
У него был поломан позвоночник в 5-6 местах, глубокие рваные раны на правом бедре и лапе и оторванное ухо. Он ждал эвтаназии в приюте.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

7. Идеальная пара.
Год спустя, плюс 13 кг и постоянный совместный досуг!

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

8. Таким Тоби был в приюте 2 года назад, а теперь он король в доме.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

9. Моя девочка Зоуи, в тот день, когда она была найдена на улице и сейчас, 2 года спустя.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

10. 7 лет назад подобрали щенка. Сегодня он может работать рекламой для спортзала!

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

11. Наша перепуганная собака с поджатым хвостом в приюте. И три месяца спустя на пляже.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

12. Рипли выиграла джек-пот.
В 6 месяцев в Иране и в 1 год в своем доме в США.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

13. Посмотрите на эти ушки!
В приюте за сутки до эвтаназии. А теперь Крикет греется на солнце!

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

14. Самый грустный мальчик превратился в самого счастливого мальчика.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

15. Её обижали и мучили, а потом бросили.
Полтора года спустя она улыбается и все еще учится снова доверять.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

16. Моя приемная собака.
Её физический недостаток превратился в задорную изюминку.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

17. Мой друг спас Кокосика 3 месяца назад, и теперь он выглядит совсем иначе.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

18. Наши собаки Люси и Бенни. Их должны были усыпить в приюте, но теперь они дома.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

19. Тилли после её полного выздоровления.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

20. Моя любимая девочка в приюте и месяц спустя.

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

21. Мой друг работал в приюте, и не позволил усыпить этого беднягу.Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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У животных, прошедших боль, предательство и страх, невероятно измученный и обреченный вид. Но после обретения семьи их не узнать. Любовь и забота действительно...

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