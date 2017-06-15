|
Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью
16.06.2017 14:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
У животных, прошедших боль, предательство и страх, невероятно измученный и обреченный вид. Но после обретения семьи их не узнать. Любовь и забота действительно творят чудеса! Убедитесь в этом сами.
1. Мой экс-бойфренд был человеком агрессивным и грубым. Когда он ушел, я забрала его собаку. Вот так изменилась Элли. И грусть как рукой сняло!
2. Год назад Джейка нашли под машиной. Ему было около месяца, и он очень замерз. Теперь это самая настоящая кошачья личность!
3. Вместе навсегда!
4. Только посмотрите на эту мордашку!
5. Купера нашли запертым на складе. У него отказывали органы из-за крысиного яда. Прошло 4 года, и он превратился в пушистого счастливого парня!
6. Бен-Бен даже стал ярче.
7. Идеальная пара.
8. Таким Тоби был в приюте 2 года назад, а теперь он король в доме.
9. Моя девочка Зоуи, в тот день, когда она была найдена на улице и сейчас, 2 года спустя.
10. 7 лет назад подобрали щенка. Сегодня он может работать рекламой для спортзала!
11. Наша перепуганная собака с поджатым хвостом в приюте. И три месяца спустя на пляже.
12. Рипли выиграла джек-пот.
13. Посмотрите на эти ушки!
14. Самый грустный мальчик превратился в самого счастливого мальчика.
15. Её обижали и мучили, а потом бросили.
16. Моя приемная собака.
17. Мой друг спас Кокосика 3 месяца назад, и теперь он выглядит совсем иначе.
18. Наши собаки Люси и Бенни. Их должны были усыпить в приюте, но теперь они дома.
19. Тилли после её полного выздоровления.
20. Моя любимая девочка в приюте и месяц спустя.
21. Мой друг работал в приюте, и не позволил усыпить этого беднягу.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У животных, прошедших боль, предательство и страх, невероятно измученный и обреченный вид. Но после обретения семьи их не узнать. Любовь и забота действительно...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии