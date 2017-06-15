Невероятное преображение домашних питомцев, которые обрели семью

У животных, прошедших боль, предательство и страх, невероятно измученный и обреченный вид. Но после обретения семьи их не узнать. Любовь и забота действительно творят чудеса! Убедитесь в этом сами.

1. Мой экс-бойфренд был человеком агрессивным и грубым. Когда он ушел, я забрала его собаку. Вот так изменилась Элли. И грусть как рукой сняло!





2. Год назад Джейка нашли под машиной. Ему было около месяца, и он очень замерз. Теперь это самая настоящая кошачья личность!





3. Вместе навсегда!

От сокамерников до компаньонов.





4. Только посмотрите на эту мордашку!

Совсем немного времени и очень много любви.





5. Купера нашли запертым на складе. У него отказывали органы из-за крысиного яда. Прошло 4 года, и он превратился в пушистого счастливого парня!





6. Бен-Бен даже стал ярче.

У него был поломан позвоночник в 5-6 местах, глубокие рваные раны на правом бедре и лапе и оторванное ухо. Он ждал эвтаназии в приюте.





7. Идеальная пара.

Год спустя, плюс 13 кг и постоянный совместный досуг!





8. Таким Тоби был в приюте 2 года назад, а теперь он король в доме.





9. Моя девочка Зоуи, в тот день, когда она была найдена на улице и сейчас, 2 года спустя.

10. 7 лет назад подобрали щенка. Сегодня он может работать рекламой для спортзала!





11. Наша перепуганная собака с поджатым хвостом в приюте. И три месяца спустя на пляже.





12. Рипли выиграла джек-пот.

В 6 месяцев в Иране и в 1 год в своем доме в США.





13. Посмотрите на эти ушки!

В приюте за сутки до эвтаназии. А теперь Крикет греется на солнце!





14. Самый грустный мальчик превратился в самого счастливого мальчика.





15. Её обижали и мучили, а потом бросили.

Полтора года спустя она улыбается и все еще учится снова доверять.





16. Моя приемная собака.

Её физический недостаток превратился в задорную изюминку.





17. Мой друг спас Кокосика 3 месяца назад, и теперь он выглядит совсем иначе.





18. Наши собаки Люси и Бенни. Их должны были усыпить в приюте, но теперь они дома.





19. Тилли после её полного выздоровления.





20. Моя любимая девочка в приюте и месяц спустя.





21. Мой друг работал в приюте, и не позволил усыпить этого беднягу.





Текст: Flytothesky.ru