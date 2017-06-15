Петров день: окончание Петровского поста

Православная церковь отмечает день памяти святых апостолов Петра и Павла 12 июля — в это день у верующих заканчивается Петровский (Петров), или Апостольский пост. Sputnik рассказывает о том, как православные отмечают праздник Петра и Павла: традиции, история и что нельзя делать в этот святой день.

Петров день: великий праздник

В православии Петропавловский праздник относится к числу великих праздников.

Истоки свои этот праздник двух первоверховных апостолов ведет еще с раннего христианства, их почитание началось сразу же после казни Петра и Павла.

Как гласит предание, Петр и Павел приняли святое мученичество за веру в один день. Апостол Петр был распят головой вниз, а Павел, поскольку был римлянином, его не имели права распять на кресте, поэтому ему отсекли голову. Место их погребения стало священным для христиан, которые начали строить храмы, посвященные первоверховным апостолам.

История Петра и Павла

День памяти апостолов церковь относит к числу великих праздников. В этот день она прославляет духовную твердость Петра и разум Павла. Эти же черты и в Петров день (12 июля) необходимо демонстрировать и самим верующим.

Накануне Петрова дня верующие вспоминают биографии великих апостолов.

Так, Петр родился в Галилее, занимался рыбной ловлей. Был призван Иисусом Христом в апостолы вместе с его братом Андреем и назван Кифой, что означает "камень". Согласно преданию, у него находятся ключи небесного царства. Петр же был первым из апостолов, кому Христос явился после своего воскресения, после чего он занимался миссионерской деятельностью.

Иконография Петра и Павла

Иконы и мозаики с изображениями двух первопрестольных апостолов — одни из самых узнаваемых. Им поклоняются всегда множество верующих — не только накануне Петрова Дня.

Чаще всего Перт на иконах изображен с короткой и кудрявой бородой, а Павел изображается высоколобым с большими залысинами мужчиной.

Кроме этого, Петр на иконах обычно держит ключи от рая. Очень часть апостол Петр изображается в синим хитоне и желтом плаще, а Павел — синем хитоне и вишневом плаще. Благодаря этим признакам отличить на иконах Петра и Павла достаточно легко.

На христианских землях построено много храмов, посвященных этим апостолам. К слову, самый старый храм в столице Беларуси — это Петро-Павловская церковь на Немиге в Минске.

Петров день: традиции праздника

В народе 12 июля называли Петровым днем и относили его к земледельческим праздникам, этим днем завершался летний цикл праздников.

У славян Петров день, как и Купалье, связан в первую очередь с символикой солнца. В этот день принято крестным навещать своих крестников.

Петр и Павел считались покровителями рыбаков, поэтому. в этот день они ставили свечи и молили о богатом улове своих небесных покровителей. В Петров день запрещалось купаться, хотя в некоторые регионах верили, что именно петровская вода смывает грех прелюбодеяния и втихаря шли на речку или озеро.