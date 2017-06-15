Как попросить о прибавке к зарплате? Берите пример с этой горничной!





Как-то горничная пришла к хозяйке и весьма настойчиво попросила её о прибавке к зарплате. Хозяйка была очень недовольна, это не входило в её планы, и она решила аргументированно отказать горничной.

Она спросила: «Мария, у тебя и так отличная зарплата. Объясни-ка ты, за какие заслуги я должна платить тебе больше?»

Мария: «Ну, на это у меня есть минимум три причины. Во-первых, я глажу белье и одежду намного лучше вас».

Хозяйка: «Кто это тебе сказал, что я глажу хуже тебя?»

Мария: «Ваш муж так сказал».

«Да неужели?» – фыркнула хозяйка.

Мария: «Вторая причина – я готовлю гораздо лучше, чем вы».

Хозяйка: «Чепуха! С чего ты взяла, что ты это делаешь лучше, чем я?»

Мария: «Ваш муж так сказал».

Хозяйка начала закипать: «Вот мой муж прямо так взял и сказал тебе это?»

Мария: «Третья причина в том, что я лучше в постели, чем вы».

Хозяйка пришла в неописуемую ярость: «Это тебе тоже мой муж сказал?»

Мария: «Нет, конечно. Ваш садовник».

Хозяйка: «На сколько тебе повысить зарплату?»

Текст: Flytothesky.ru