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Как попросить о прибавке к зарплате? Берите пример с этой горничной!
16.06.2017 16:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Как-то горничная пришла к хозяйке и весьма настойчиво попросила её о прибавке к зарплате. Хозяйка была очень недовольна, это не входило в её планы, и она решила аргументированно отказать горничной.
Она спросила: «Мария, у тебя и так отличная зарплата. Объясни-ка ты, за какие заслуги я должна платить тебе больше?»
Мария: «Ну, на это у меня есть минимум три причины. Во-первых, я глажу белье и одежду намного лучше вас».
Хозяйка: «Кто это тебе сказал, что я глажу хуже тебя?»
Мария: «Ваш муж так сказал».
«Да неужели?» – фыркнула хозяйка.
Мария: «Вторая причина – я готовлю гораздо лучше, чем вы».
Хозяйка: «Чепуха! С чего ты взяла, что ты это делаешь лучше, чем я?»
Мария: «Ваш муж так сказал».
Хозяйка начала закипать: «Вот мой муж прямо так взял и сказал тебе это?»
Мария: «Третья причина в том, что я лучше в постели, чем вы».
Хозяйка пришла в неописуемую ярость: «Это тебе тоже мой муж сказал?»
Мария: «Нет, конечно. Ваш садовник».
Хозяйка: «На сколько тебе повысить зарплату?»
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Как-то горничная пришла к хозяйке и весьма настойчиво попросила её о прибавке к зарплате. Хозяйка была очень недовольна, это не входило в её планы, и она решила...
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