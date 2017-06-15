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Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

16.06.2017 15:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Немногие цивилизации имеют более загадочную репутацию, чем древний Египет. Конечно, человечество уже немало узнало о стране иероглифов и священных кошек, но многое еще предстоит разгадать. Возможно, однажды мы найдем ответы на все вопросы, но пока нам остается только строить догадки.

1. Как умер Тутанхамон?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Тутанхамон – наверное, самый известный из всех фараонов, несмотря на раннюю смерть. Но как он умер? У нас есть несколько догадок. Рентгеновские снимки 1968 года и компьютерная томография 2005 года показывают сломанные ребра и ногу. Упал с колесницы? Несчастный случай? Вандализм грабителей пирамид? Вторая теория: плохая наследственность как результат кровосмешения, ведь его родители были братом и сестрой.

2. Где могила Александра Великого?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Мы действительно понятия не имеем, где он похоронен. Александр хотел быть брошенным в реку Евфрат после его смерти в 323 году до н.э., однако военачальники предпочли похоронить его. Сначала Александр был погребен в Мемфисе. Затем перемещен в новую гробницу в Александрии, и потом еще раз перезахоронен в Александрии. В 215 году н.э. римский император Каракалла посетил его могилу, и это последнее о ней упоминание в истории.

3. Какое было первоначальное имя Сфинкса?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

На сегодняшний день мы не узнали о Сфинксе почти ничего. До 1817 года все, что мы могли видеть, – это его голову, выглядывающую из песка. Мы даже не знаем, как древние египтяне его называли. «Сфинкс» – это греческое слово, которым его стали именовать гораздо позже. И еще мы не знаем, что он символизирует и зачем его возвели.

4. Для чего в храме была спрятана обувь?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

В 2004 году команда археолога Анджело Сесаны нашла кувшин, намеренно спрятанный в небольшом пространстве между двумя кирпичными стенами внутри храма в Луксоре. Внутри было семь пар обуви. Зачем там обувь, и какова судьба её владельцев? Эксперт по Египту Андре Вельдмайер оценил обувь как дорогую и явно не для простолюдинов. Мы также точно не знаем, сколько обуви лет, но явно не меньше двух тысяч.

5. Что с мумиями, чьи лица застыли с маской боли?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

«Кричащие» мумии с открытым ртом – не редкость. Они даже не «кричат» на самом деле. Многим мумиям открывали рот во время бальзамирования, чтобы человек мог есть, пить и дышать в загробной жизни. Однако есть одна мумия, которая похоже действительно кричала, как в агонии. «Неизвестный мужчина E» был обнаружен в 1886 году, и некоторые исследователи считают, что он, возможно, был отравлен или похоронен заживо.

6. Что случилось с королевой Нефертити?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

В течение многих лет Нефертити управляла Египтом вместе с фараоном Эхнатоном, пока она просто не исчезла. После 1336 г. до н.э. упоминаний о ней нет. Нет даже ее могилы или мумии, хотя египтяне очень уважительно относились к умершим. В 2015 году министр древностей Египта заявил, что в гробнице Тутанхамона предположительно есть дополнительная камера, и одна из них вполне может оказаться склепом Нефертити.

7. Сколько камер в Великой пирамиде?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Все знают Великую пирамиду Гизы – это единственное оставшееся из семи чудес света. В ней три камеры: камера Короля, камера Королевы и Большая галерея. Но совсем недавно было обнаружено, что там есть еще минимум две камеры. Скорее всего, в Великой пирамиде гораздо больше скрытых помещений и тоннелей, чем мы думали.

8. Кем были «Народы моря»?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Итак, в Египте жили «Народы моря». И мы мало знаем о том, кем они были. На самом деле мы вообще ничего не знаем о них. Якобы это была группа пиратов, бороздивших Средиземное море, а Египет для них являлся лакомым кусочком. В египетских текстах времен Рамзеса II упоминается только лишь, что «они пришли с моря на своих военных кораблях, и никто не мог противостоять им».

9. Где именно было королевство Ям?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Где-то в Египте, более 4000 лет назад, существовало таинственное и процветающее королевство под названием Ям. Египетский казначей Хархуф упоминал, что он вернулся из Яма с шикарными вещами: «триста ослов, загруженных ладаном, эбеновым деревом, благовониями, зерном, шкурами леопарда, бивнями слона, множеством бумерангов и прочими прекрасными подарками». Где находилось это райское место – нам неизвестно. Во всяком случае, никаких его следов не осталось.

10. Кто похоронен в Курне?

Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

В 1908 году в Фивах британский египтолог Флиндерс Петри наткнулся на неизвестную царскую гробницу, и вот спустя столетие мы все еще не знаем, кто там был похоронен. Захоронение относилось к XVII или XVIII династиям, т.е. тела были на 250 лет старше Тутанхамона. Одна мумия – это молодая женщина, а другая – предположительно её ребенок. Они обе носили украшения из золота и слоновой кости. К сожалению, надпись на гробнице была нечитаемой, кроме слов «великая жена фараона».Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Немногие цивилизации имеют более загадочную репутацию, чем древний Египет. Конечно, человечество уже немало узнало о стране иероглифов и священных кошек, но...

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