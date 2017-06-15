Загадки древнего Египта, которые до сих пор не разгаданы

Немногие цивилизации имеют более загадочную репутацию, чем древний Египет. Конечно, человечество уже немало узнало о стране иероглифов и священных кошек, но многое еще предстоит разгадать. Возможно, однажды мы найдем ответы на все вопросы, но пока нам остается только строить догадки.

1. Как умер Тутанхамон?





Тутанхамон – наверное, самый известный из всех фараонов, несмотря на раннюю смерть. Но как он умер? У нас есть несколько догадок. Рентгеновские снимки 1968 года и компьютерная томография 2005 года показывают сломанные ребра и ногу. Упал с колесницы? Несчастный случай? Вандализм грабителей пирамид? Вторая теория: плохая наследственность как результат кровосмешения, ведь его родители были братом и сестрой.

2. Где могила Александра Великого?





Мы действительно понятия не имеем, где он похоронен. Александр хотел быть брошенным в реку Евфрат после его смерти в 323 году до н.э., однако военачальники предпочли похоронить его. Сначала Александр был погребен в Мемфисе. Затем перемещен в новую гробницу в Александрии, и потом еще раз перезахоронен в Александрии. В 215 году н.э. римский император Каракалла посетил его могилу, и это последнее о ней упоминание в истории.

3. Какое было первоначальное имя Сфинкса?





На сегодняшний день мы не узнали о Сфинксе почти ничего. До 1817 года все, что мы могли видеть, – это его голову, выглядывающую из песка. Мы даже не знаем, как древние египтяне его называли. «Сфинкс» – это греческое слово, которым его стали именовать гораздо позже. И еще мы не знаем, что он символизирует и зачем его возвели.

4. Для чего в храме была спрятана обувь?





В 2004 году команда археолога Анджело Сесаны нашла кувшин, намеренно спрятанный в небольшом пространстве между двумя кирпичными стенами внутри храма в Луксоре. Внутри было семь пар обуви. Зачем там обувь, и какова судьба её владельцев? Эксперт по Египту Андре Вельдмайер оценил обувь как дорогую и явно не для простолюдинов. Мы также точно не знаем, сколько обуви лет, но явно не меньше двух тысяч.

5. Что с мумиями, чьи лица застыли с маской боли?





«Кричащие» мумии с открытым ртом – не редкость. Они даже не «кричат» на самом деле. Многим мумиям открывали рот во время бальзамирования, чтобы человек мог есть, пить и дышать в загробной жизни. Однако есть одна мумия, которая похоже действительно кричала, как в агонии. «Неизвестный мужчина E» был обнаружен в 1886 году, и некоторые исследователи считают, что он, возможно, был отравлен или похоронен заживо.

6. Что случилось с королевой Нефертити?





В течение многих лет Нефертити управляла Египтом вместе с фараоном Эхнатоном, пока она просто не исчезла. После 1336 г. до н.э. упоминаний о ней нет. Нет даже ее могилы или мумии, хотя египтяне очень уважительно относились к умершим. В 2015 году министр древностей Египта заявил, что в гробнице Тутанхамона предположительно есть дополнительная камера, и одна из них вполне может оказаться склепом Нефертити.

7. Сколько камер в Великой пирамиде?





Все знают Великую пирамиду Гизы – это единственное оставшееся из семи чудес света. В ней три камеры: камера Короля, камера Королевы и Большая галерея. Но совсем недавно было обнаружено, что там есть еще минимум две камеры. Скорее всего, в Великой пирамиде гораздо больше скрытых помещений и тоннелей, чем мы думали.

8. Кем были «Народы моря»?





Итак, в Египте жили «Народы моря». И мы мало знаем о том, кем они были. На самом деле мы вообще ничего не знаем о них. Якобы это была группа пиратов, бороздивших Средиземное море, а Египет для них являлся лакомым кусочком. В египетских текстах времен Рамзеса II упоминается только лишь, что «они пришли с моря на своих военных кораблях, и никто не мог противостоять им».

9. Где именно было королевство Ям?





Где-то в Египте, более 4000 лет назад, существовало таинственное и процветающее королевство под названием Ям. Египетский казначей Хархуф упоминал, что он вернулся из Яма с шикарными вещами: «триста ослов, загруженных ладаном, эбеновым деревом, благовониями, зерном, шкурами леопарда, бивнями слона, множеством бумерангов и прочими прекрасными подарками». Где находилось это райское место – нам неизвестно. Во всяком случае, никаких его следов не осталось.

10. Кто похоронен в Курне?





В 1908 году в Фивах британский египтолог Флиндерс Петри наткнулся на неизвестную царскую гробницу, и вот спустя столетие мы все еще не знаем, кто там был похоронен. Захоронение относилось к XVII или XVIII династиям, т.е. тела были на 250 лет старше Тутанхамона. Одна мумия – это молодая женщина, а другая – предположительно её ребенок. Они обе носили украшения из золота и слоновой кости. К сожалению, надпись на гробнице была нечитаемой, кроме слов «великая жена фараона».

Текст: Flytothesky.ru