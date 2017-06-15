Самые странные погодные явления

Мы абсолютно не обращаем внимание на погоду, если она не причиняет нам никаких ощутимых неудобств. Однако Мать-Природа иногда бросает людям самый настоящий вызов.

1. Нашествие саранчи: 1874





Представьте себя фермером в штате Небраска летом 1874 года. Вы смотрите в небо и видите черное облако, приближающееся к вашей ферме. Это облако саранчи. Целые семьи умерли от голода, так как голодные маленькие монстры нанесли серьезный ущерб. Жадные насекомые ели деревянные инструменты, кожаные седла и даже одежду. Курицы, конечно, клевали саранчу, но это превратило их яйца и мясо в жирный и несъедобный продукт.

2. 1816: год, когда не было лета





В апреле 1815 года индонезийская гора-вулкан Тамбора активизировалась, в результате чего облака вулканического пепла попали в атмосферу. А в июне 1816 года стало ясно, что что-то не так. Холодная погода зимних месяцев просто не закончилась. Мороз убил урожай; летом шли дожди и снег. А со снегом в июне наступил голод, социальные бунты, рост цен на еду и рост преступности.

3. Ночь сильного ветра: 6 января 1839





Зимы в Ирландии всегда немного коварны из-за неприятных ветров, но 6 января 1839 разразился неимоверный ветер до 185 км в час. Четверть зданий Дублина были повреждены, а все деревья повалены. Ураган поднимал воду из водоемов и разбрасывал рыбу по округе, а соль из океана разлетелась по полям в центре страны. Самый настоящий Апокалипсис!

4. Черное воскресенье: 14 апреля 1935





В этот день по Оклахоме и Техасу пронеслась буря скоростью 95 км в час в виде сплошной черной стены. Это черное облако было всего лишь грязью, но на улицах наступила кромешная темнота. Пыльные бури – не редкость в этой местности, но эта была особенно жестокой.

5. Черный понедельник: 13 апреля 1360





О нем упоминает Шекспир в «Венецианском купце». Это было время Столетней войны, и Эдуард III уже шел на Париж, когда разразилась страшная буря. Пошел холодный дождь, а затем крупный град. Началась паника, вызванная громом, молнией и бушующим ветром. Погибло много людей и лошадей. Хотя шторм был кратковременным, Эдуард III воспринял его как знак Божий и несколько недель спустя подписал мирный договор с французами.

6. Шторм сатаны: 15 июня 1960





Техасу в июне частенько не везет. 15 июня 1960 года было обычным ранним и теплым утром. И вдруг температура резко взлетела вверх – с 20 градусов до 38 и выше. Люди просыпались, думая, что их дома горят. Неофициальный пик температуры достигал 60 градусов. Через три часа все нормализовалось, не считая гибели скота и урожая. Говорят, что в полях на стеблях торчала сварившаяся кукуруза.

7. Торнадо: 1974 и 2011





3 и 4 апреля 1974 года торнадо зацепило 13 штатов, а в Огайо оно унесло 335 жизней. Ущерб превысил 1,2 млрд. долларов. С 25 по 28 апреля 2011 года такое же жуткое торнадо прошло по южным штатам, зацепив Пенсильванию и Нью-Йорк и убив около 300 человек.

8. Темный день: 19 мая 1780





Вы живете где-то на северо-востоке США, а утром 19 мая небо начинает темнеть. Солнце становится красным, животные задаются вопросом, не должны ли они лечь спать, а вы из-за наступившей темноты зажигаете свечи. В некоторых местах начинает даже идти черный дождь. Конечно же, люди подумали о наступлении Судного дня.

9. Великий смог в Лондоне: 5 декабря 1952





Туманы в Лондоне – не редкость, но антициклон в начале декабря окутал город на несколько дней абсолютно непроглядным смогом. Ветра не было, и в воздухе пахло тухлыми яйцами. Животные задыхались, птицы врезались в здания, а лондонцы не могли найти утешение даже в кино, потому что не видели экрана. По статистике из-за смога погибло 4000 человек.

10. Молнии Кататумбо





Отправляйтесь в Венесуэлу, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо. Вы даже можете выбрать даты. В октябре вы увидите захватывающее световое шоу, когда каждую минуту происходит около 28 вспышек молнии. Удивительно, но никто до сих пор не установил причину этого явления.

Текст: Flytothesky.ru