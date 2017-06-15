5 распространенных заблуждений о настоящей любви

«Мы верим (как в детстве), что если мы будем усиленно стараться ради одобрения, а «зрители» заметят наши попытки и будут ими впечатлены, то это заполнит пустоту в отношениях. Однако, когда существуют нереалистичные ожидания, пустота остается, а иллюзия продолжается. То есть, вы становитесь человеком, чьи ожидания от других являются попросту неосуществимыми.





Вместо того чтобы искать других для удовлетворения своих потребностей, нужно взять на себя ответственность за свою жизнь и внести необходимые изменения, которые в ваших интересах. Чтобы ваши ожидания стали реалистичными, вы должны сначала признать сильные и слабые стороны друг друга. Другими словами, принять и любить своего партнера за то, кем он является, а не создавать из него кумира.

Чего же не стоит ожидать от отношений?

1. Что партнер будет полностью понимать ваши чувства

Чувства очень сложны, и их легко неправильно истолковать. Таким образом, нереально (и иррационально) ожидать, что партнер будет понимать все, что происходит у вас внутри. Если у него будут догадки, что что-то не так, то он задаст вопрос (например, «Все ли в порядке?»). Не дожидайтесь допроса, лучше сами доступно и понятно расскажите, что с вами происходит.

2. Что в отношениях не должно быть конфликтов

Время от времени в любых отношениях случаются конфликты. Зачем ожидать, что они будет «бесшовными» и идеальными? Конечно, любая форма насилия, словесная или физическая, не должна интерпретироваться как приемлемая форма конфликта. Разногласия с партнером могут быть естественными и даже здоровыми. Разумный конфликт следует рассматривать как просто другую форму взаимодействия, когда оба человека способны справиться с любыми противоречиями и прийти к компромиссу. Здоровый конфликт приводит к взаимопониманию и доверию.

3. Что вы должны проводить максимум времени вместе

Если вы хотите сохранить себя как личность, вам необходимо личное пространство. Да, поддержание здоровых отношений требует совместного времени, но оно не должно быть 100-процентным. Помните и о своих индивидуальных потребностях. Итак, пять способов решения проблемы времени:

— Не ожидайте, что ваш партнер будет полностью соответствовать вашим личным потребностям. Признайте, что вам иногда нужно проводить время и раздельно.

— Поговорите с партнером о количестве совместного времени и найдите компромисс.

— Введите партнера в свой круг общения, это полезно для развития и обогащения отношений.

— Практикуйте вечерние свидания или совместные выходные.

— Понимайте нюансы отношений и их зависимость от обстоятельств: новая работа, стрессовый проект и т.д.

4. Чувство острой влюбленности никогда не ослабнет

У отношений присутствуют «приливы и отливы», потому не ожидайте вечных бабочек в животе. Конфетно-букетный период – это просто период. А медовый месяц – это только месяц. Неразумно ожидать, что партнер постоянно будет источником неземного счастья, как будто он умеет вырабатывать эндорфины по желанию. Влюбленность становится любовью, а любовь – это то, что не так легко определить словами. Истина в том, что любовь дает комфорт – и ваш партнер не исключение. Просто верьте в свою любовь к партнеру и в его любовь к вам. Вот где настоящее счастье!

5. Что хорошие отношения не требуют усилий

Когда два человека становятся более близкими и привычными друг другу, мы подсознательно думаем, что «работа выполнена», так сказать. Это очень распространенное и нереалистичное ожидание, которое может принести вред, если это допустить. Любые отношения требуют времени, усилий, любви, привязанности, терпения и самоотверженности. Если вы переживаете трудные времена, это не значит, что ваша любовь прошла. Это просто означает, что отношения требуют больше работы над ними.

И в заключение…

Нереалистичные ожидания могут быть основной причиной ухудшения отношений. Гнев, разочарование и нетерпение являются побочными продуктами необоснованных ожиданий – все это эмоции, которые, достигнув своего пика, начинают действовать разрушающе.

В конце концов, в партнерстве участвуют два человека – каждый со своими потребностями и желаниями. Озвучивайте их друг другу. Если то, что вы думаете и чувствуете, имеет для вас значение, помните, что это, вероятно, столь же значимо и для человека, который вас любит.

Текст: Flytothesky.ru