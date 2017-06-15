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15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

16.06.2017 16:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы никогда не перестаем получать новую информацию. Наш мозг обладает способностью впитывать неограниченное её количество. И когда мы думаем, что знаем многое, вскоре оказывается, что на самом деле на свете еще масса вещей, о которых мы даже не слышали.

15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

Итак, немного интересных фактов, которые расширят ваш кругозор.

1. Ваши ногти – это индикатор общего состояния здоровья

Например, мягкие ногти, ногти, у которых не видна лунка, или наличие заусениц могут быть показателем гиперактивности щитовидной железы.

2. Ватные палочки или Q-tips были изобретены в 1920-х годах

Изначально они назывались Baby Gays, а потом были переименованы в Q-tips, где Q означает качество (quality).

3. Цилиндрическая сумка с одной ручкой и затягивающимся вверху шнурком называется Duffel (вещевой мешок)

15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

Даффель – это название небольшого бельгийского городка, где в середине XVII века начали производить такие дорожные вещевые мешки.

4. Спите ли вы, бегаете или работаете, ваше сердце никогда не перестает биться

Среднестатистическое человеческое сердце делает 35 миллионов ударов в год.

5. Harrods – британский магазин, продающий предметы роскоши: хрустальные ванны, алмазные пилочки для педикюра и дамскую обувь, украшенную рубинами

Однако до 1916 года Harrods продавал кокаин и морфин без рецепта.

6. Салли Райд была первой американской женщиной в космосе (1983)

15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

Журналисты задавали ей вопросы о том, как она принимала ванну и делала макияж в космосе. Но самый глупый вопрос звучал так: «Вы плачете, когда у вас что-то не получается?»

7. Самое простое слово для набора на клавиатуре

Аляска – единственный штат, все буквы в названии которого находятся в одном ряду на клавиатуре – Alaska.

8. Кетчуп не всегда был соусом для хот-догов, картошки фри и гамбургеров

Изначально он продавался как лекарство от диареи. В оригинальный рецепт включались грибы, грецкие орехи, устрицы и мидии.

9. Если вы суеверны, не читайте этот пункт

Франсуа Блану, владельцу казино в Монте-Карло, приписывалась сделка с дьяволом с целью получения секретной информации об игровой рулетке – ведь сумма всех чисел от 0 до 36 равняется 666.

15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

10. Некоторые из нас любят ковыряться в носу…

Чтоб вы были в курсе, такая привычка называется «ринотиллексомания».

11. У Ватикана нет государственного языка, однако все папские документы составляются на латыни

Поэтому только банкоматам Ватиканского банка имеет смысл использовать опцию латинского языка в меню.

12. Древние римляне очень заботились о гигиене полости рта

Для чистки зубов и придания им белизны они использовали мочу.

13. Если вы находитесь в совершенно темной комнате и открываете глаза, то цвет, который вы видите, называется «айгенграу» (eigengrau)

Это немецкое слово означает «внутренний серый», т.е. это цвет, который видят люди при отсутствии света.

14. Фредрик Баур разработал и запатентовал упаковку чипсов Pringles

По просьбе Баура, после его смерти дети поместили часть пепла после кремации именно в упаковку Pringles.

15. Разработчики формы знаменитой бутылки Coca-Cola были вдохновлены стручком какао-бобов

15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

Дизайнеры искали слово «кока» в словаре в библиотеке, но вместо этого наткнулись на слово «какао». Им так понравилась форма стручка какао-бобов, что они и взяли её за основу.15 интересных фактов, которые помогут вам блеснуть умом в любой компании

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мы никогда не перестаем получать новую информацию. Наш мозг обладает способностью впитывать неограниченное её количество. И когда мы думаем, что знаем многое,...

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