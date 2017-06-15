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Сможете ли вы определить, в какую сторону повернется стрелка?

16.06.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мы продолжаем мучить наших читателей интересными головоломками. И на этот раз вам предстоит решить логическую задачу, в основе которой лежат простейшие законы физики. Ух… ну мы и наворотили слов. На самом деле, условия довольно просты:

Определите, в какую сторону повернется стрелка механизма, состоящего из 17 шестерен.

Сможете ли вы определить, в какую сторону повернется стрелка?

 

Понравилась головоломка? Обязательно поделитесь ей с друзьями. Пусть тоже поломают голову!:)

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Мы продолжаем мучить наших читателей интересными головоломками. И на этот раз вам предстоит решить логическую задачу, в основе которой лежат простейшие законы...

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