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Сможете ли вы определить, в какую сторону повернется стрелка?
16.06.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы продолжаем мучить наших читателей интересными головоломками. И на этот раз вам предстоит решить логическую задачу, в основе которой лежат простейшие законы физики. Ух… ну мы и наворотили слов. На самом деле, условия довольно просты:
Определите, в какую сторону повернется стрелка механизма, состоящего из 17 шестерен.
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Еще несколько крутых задач:
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Мы продолжаем мучить наших читателей интересными головоломками. И на этот раз вам предстоит решить логическую задачу, в основе которой лежат простейшие законы...
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