Как один фермер погоду по коровам угадывал





Фермер со Среднего Запада проводил экскурсию по своей ферме для группы туристов из города. «Одно из преимуществ моего вида деятельности, – рассказывал он. – заключается в том, что у нас, сельских жителей, врожденная способность чувствовать погоду и предсказывать её. У всех нас внутри вмонтирована природная метеостанция, так сказать. Кстати, наши животные тоже умеют это делать».

«Что вы имеете в виду? Как это выглядит?» – заинтересовался один любознательный турист.

«Когда коровы стоят, – объяснил фермер. – Это означает, что в ближайшие сутки дождя не будет. Когда они лежат, значит, жди осадков».

«Вот мы ехали на автобусе, – вмешался второй турист. – И я видел коров в окно. Одна половина стада лежала, а другая половина стояла. Как же это истолковать?»

Фермер добродушно улыбнулся, махнул рукой и ответил: «Как же вы, городские жители, все-таки далеки от природы. Это означает, что половина стада ошибается».

Текст: Flytothesky.ru