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Трагическая история Джини, одичавшего ребенка, чей отец запирал её в комнате на протяжении 13 лет

16.06.2017 21:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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История Джини – один из самых вопиющих случаев жестокого обращения с детьми. Она не получала ни любви, ни даже теплого человеческого прикосновения. Её держали связанной в запертой комнате, и все, что она видела, – это жестокость и безразличие. С ней не общались и запрещали издавать звуки, потому Джини абсолютно не развивалась до 13 лет, пока о ней не узнали власти и не вмешались.

Джини родилась в Аркадии (Калифорния) в 1957 году и была вторым выжившим ребенком из четырех. Ее отец терпеть не мог детей и третировал всю семью, не позволяя никому выходить из дома.

Трагическая история Джини, одичавшего ребенка, чей отец запирал её в комнате на протяжении 13 лет

Отец Джини вырос в приюте при живой матери, которая управляла публичным домом и практически никогда не посещала сына. Мать Джини была на двадцать лет моложе мужа и имела проблемы со зрением, а потому зависела от своего супруга. Глава семейства терпеть не мог детей, считая их шумными, и после рождения Джини начал изолировать себя и свою семью от общества. Как и другие дети до нее, Джини родилась с очень малым весом и резус-несовместимостью.

Когда Джини было чуть больше полугода, отец перевез семью в дом своей матери, где он привязывал девочку к горшку почти на 13 часов. По ночам она спала в подгузнике и в маленьком спальном мешке, ограничивающем движения. Кормили Джини преимущественно детским питанием, овсяными хлопьями и крутыми яйцами.

Трагическая история Джини, одичавшего ребенка, чей отец запирал её в комнате на протяжении 13 лет

Когда её бабушка погибла, отец стал еще более антисоциальным и агрессивным. Вскоре он бросил работу и закрыл семью в четырех стенах. Он запрещал любые шумы и звуки, потому в доме не было радио и телевизора, и почти никогда не позволял сыну и жене разговаривать, особенно рядом с Джини. За ослушание полагалось наказание.

Отец всячески поощрял сына дурно обращаться с сестрой. Её кормили так мало, что в 13 лет она выглядела как шестилетний ребенок. По ночам мать тайком подсовывала ей еду, потому Джини приучила себя спать с 7 до 11 вечера, просыпаться ненадолго, чтобы поесть, а затем снова спать еще шесть с половиной часов. Она так и не научилась нормально ходить и двигаться.

Домашнее заточение сильно изменило девочку. К 13 годам она едва могла ходить, не контролировала мочеиспускание и дефекацию и наносила себе повреждения, когда злилась или расстраивалась. Хотя ее зрение было нормальным, она не умела сконцентрировать взгляд на дальних предметах.

Трагическая история Джини, одичавшего ребенка, чей отец запирал её в комнате на протяжении 13 лет

В 1970 году между родителями Джини начались постоянные драки и скандалы. Как-то раз мать девочки в отсутствие мужа пошла подать заявление на пособие для слепых, но случайно зашла в офис социальной службы. В результате в дело вмешалась полиция, и родителей Джини арестовали. Случай был предан широкой огласке, и глава семейства покончил жизнь самоубийством, оставив записку: «Мир никогда не поймет».

Джини поступила в детскую больницу. При росте в 1,37 м она весила всего 29 кг. Девочка была в синяках, а её скелет был деформирован. Она даже не могла прямо стоять и имела характерную «походку кролика», при которой она держала руки впереди, как лапы.

Несмотря на то, что Джини добилась значительного прогресса во время своего пребывания в больнице, в дальнейшем её переводили в разные приюты, что не пошло ей на пользу.

Трагическая история Джини, одичавшего ребенка, чей отец запирал её в комнате на протяжении 13 лет

Внимание и забота, полученные девочкой в больнице, оказали на нее положительное влияние. Она набрала вес и постепенно начала взаимодействовать с теми, с кем подружилась. Она также очень заинтересовалась звуками, пытаясь отыскивать их источники, и наблюдала за движущимися объектами.

В 1975 году, когда Джини исполнилось 18 лет, ее мать хотела забрать дочь к себе, но вскоре отказалась от этой идеи. Однако в январе 1978 года она перестала разрешать психологам исследовать развитие Джини. В период с 1978 года до начала 1990-х годов Джини жила минимум в четырех интернатах, где столкнулась с физическим и психическим насилием, что привело её к депрессии и уходу от реальности.

Сейчас Джини тихо и спокойно живет в частном медицинском учреждении для умственно недоразвитых взрослых в Лос-Анджелесе.Трагическая история Джини, одичавшего ребенка, чей отец запирал её в комнате на протяжении 13 лет

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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История Джини – один из самых вопиющих случаев жестокого обращения с детьми. Она не получала ни любви, ни даже теплого человеческого прикосновения. Её держали...

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